寒冬送暖 朱暖英拋磚引玉接力傳遞愛

台中市議員朱暖英（中）向微笑天使手作烘焙坊訂購103份手作禮盒分送永春及南屯國小低收入家庭的學童，永春國小校長林峻堅（左）南屯國小校長蔡承憲（右）代表學童接受這份關愛之心。（黃國峰攝）

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又到了新春送禮季節，微笑天使手作烘焙坊今年訂單卻少得可憐，台中市議員朱暖英得知後，特別在學校放寒假前夕，向微笑天使手作烘焙坊訂購了103份手作禮盒，分送給永春及南屯國小低收入家庭的學童，二校校長代表學童接受這份關愛之心，都說學童們一定會很開心。

18日是小學本學期最後一天上課，永春國小林峻堅校長及南屯國小蔡承憲校長等前來朱暖英議員服務處，代表學童接受轉送給符合營養午餐補助的低收入家庭學童，校長們說他們的學童一定會很開心，這能讓他們開心過年，也謝謝朱議員對低收入家庭學童的關心。

「微笑天使手作烘焙坊」是為了讓身心障礙孩子有烘焙實習與工作的機會，於是一群綜合職能班的學生家長及老師與台中市身心障礙者福利關懷協會所共同成立的實習工廠，相信經由適當的訓練，身心障礙孩子，也有機會為社會服務，不過今年訂單卻不如預期，烘焙坊廖老師指出，恐有影響學員們的學習機會與失去工作的可能。

朱暖英表示，期盼拋磚引玉喚起公家機關及社會企業等以接力的方式，把溫暖與愛心傳遞到有及時需要的所在，請大家工作繁忙之餘，可以多多留意自身周遭，經濟弱勢族群的動態。經由大家的關懷，讓台中市處處充滿溫暖，成為有情有愛、宜居的城市。

(中時 )

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