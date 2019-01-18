王金平喊話「有機會4年就好」 內藏向韓粉輸誠玄機

2019年01月18日 16:40 中時電子報 邱珮畇

前立法院長王金平（右）17日晚間在高雄圓山大飯店舉辦辭歲感恩餐會，高雄市長韓國瑜（左）結束公務行程後趕往參加，並獲贈王金平所出版新書。(中央社)

國民黨2020總統大選誰出征尚在角力，外界認為得韓國瑜者就能得天下?前立法院長王金平也在17日首度鬆口，表示「若有機會，4年就好」，韓國瑜雖未明確表態，但用重音強調，祝福王金平「心想事成」。台北市議員王鴻薇說，四年就好？！感覺王金平這種說法是在向韓粉「輸誠」，先幫韓國瑜卡4年的意思？她並酸「誰會想總統只做4年!」

王金平在高雄選戰期間為了韓國瑜拚盡全力輔選，被視為韓國瑜當選的最大功臣，感恩餐會在高雄圓山飯店席開85桌，韓國瑜也率眾到場支持。期間王金平致詞時，底下支持者不斷鼓譟要他選總統，王金平回應「若有機會，4年就好」，也讓支持者們超HIGH，大呼「總統好」。

台北市議員王鴻薇在臉書評論，四年就好？！感覺王金平這種說法是在向韓粉「輸誠」，先幫韓國瑜卡4年的意思？她說，從來沒有一個角逐大位的人甘於只做一任，如果可以，我想他們恨不得再延長任期，做好做滿。

那王金平拋4年就好是什麼意思咧？王鴻薇說，給王金平4年，別說眼前的吳敦義，連朱立倫後路都給斷了，剩下的，就是韓國瑜囉？！不過，韓國瑜4年後取而代之，前提還得韓流維持不墜，否則4年後局面也未可知。但是現在說只做4年，可意會不可言傳，留下無限想像空間。最後並酸「誰會想總統只做4年?」

(中時電子報)