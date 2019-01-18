王金平喊話「有機會4年就好」 內藏向韓粉輸誠玄機

前立法院長王金平（右二）17日在高雄圓山飯店舉行辭歲感恩晚會，贈書給高雄巿長韓國瑜（左二）及議長許崑源（右）、副議長陸淑美（左）。（曹明正攝）

友善列印
中時電子報
前立法院長王金平（右）17日晚間在高雄圓山大飯店舉辦辭歲感恩餐會，高雄市長韓國瑜（左）結束公務行程後趕往參加，並獲贈王金平所出版新書。(中央社)

國民黨2020總統大選誰出征尚在角力，外界認為得韓國瑜者就能得天下?前立法院長王金平也在17日首度鬆口，表示「若有機會，4年就好」，韓國瑜雖未明確表態，但用重音強調，祝福王金平「心想事成」。台北市議員王鴻薇說，四年就好？！感覺王金平這種說法是在向韓粉「輸誠」，先幫韓國瑜卡4年的意思？她並酸「誰會想總統只做4年!」

王金平在高雄選戰期間為了韓國瑜拚盡全力輔選，被視為韓國瑜當選的最大功臣，感恩餐會在高雄圓山飯店席開85桌，韓國瑜也率眾到場支持。期間王金平致詞時，底下支持者不斷鼓譟要他選總統，王金平回應「若有機會，4年就好」，也讓支持者們超HIGH，大呼「總統好」。

台北市議員王鴻薇在臉書評論，四年就好？！感覺王金平這種說法是在向韓粉「輸誠」，先幫韓國瑜卡4年的意思？她說，從來沒有一個角逐大位的人甘於只做一任，如果可以，我想他們恨不得再延長任期，做好做滿。

那王金平拋4年就好是什麼意思咧？王鴻薇說，給王金平4年，別說眼前的吳敦義，連朱立倫後路都給斷了，剩下的，就是韓國瑜囉？！不過，韓國瑜4年後取而代之，前提還得韓流維持不墜，否則4年後局面也未可知。但是現在說只做4年，可意會不可言傳，留下無限想像空間。最後並酸「誰會想總統只做4年?」

(中時電子報)

文章來源：王鴻薇臉書

政委認養22縣市協調 政院最快下… 監院工作檢討會議：去年為國家省…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。