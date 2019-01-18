揭密二次大戰轉捩點！日襲珍珠港！美軍艦瞬間成火球

《太平洋戰爭全彩實錄》襲擊珍珠港後，日軍緊接著炸毀了威克島、關島美軍基地，短時間內勢如破竹進攻東南亞地區。（Discovery頻道 提供）

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中時電子報
／整理報導

和平是戰爭換來的？許多史學家分析「日襲珍珠港」可說是二次世界大戰的轉捩點！1941年12月7日上午，日軍突襲美國位於夏威夷的珍珠港海軍基地，1小時15分內擊沉9艘船、殺害2400多人，不僅成為太平洋戰爭的開端，更深深影響了二次世界大戰的局勢！ Discovery節目《太平洋戰爭全彩實錄》集結世界各地珍貴的全彩影像，包括尚未被日軍進攻轟炸的夏威夷中途島、威克島與關島的畫面錄像、美軍艦瞬間成火球沉入海等珍貴歷史畫面。

《太平洋戰爭全彩實錄》日襲擊珍珠港後，美國海軍軍艦水雷敷設艦奧格拉拉號嚴重傾斜。（Discovery頻道 提供）

1930年代歐洲內陸處處皆是戰火，唯獨美國因面臨經濟大蕭條的嚴峻處境，沒有捲入全球戰況的紛爭。（Discovery頻道 提供）

珍珠港事件，是九一一之前，美國本土受到最慘重的攻擊。1930年代，歐洲內陸處處皆是戰火，唯獨美國因面臨經濟大蕭條的嚴峻處境，沒有捲入全球戰況的紛爭。此時1937年日軍入侵上海、襲捲南京，屠殺高達30萬居民，展現強大的帝國主義之心；1941年日本趁著美國毫無防備之際一舉進攻夏威夷珍珠港，擊沉19艘船、殺害2400人！

《太平洋戰爭全彩實錄》收錄了珍珠港事件發生當下唯一被公認的彩色影片，透過海軍士兵克萊夫多特瑞所拍攝畫面中清楚呈現爆炸發生時的混亂，海上船隻燃起濃濃黑霧直升天際，遭受驚嚇的海軍士兵更瘋狂擊發高射砲反擊，卻無能為力，美國海軍軍艦水雷敷設艦奧格拉拉號嚴重傾斜，半載半沉於海。

襲擊珍珠港後，日本更在短時間內勢如破竹進攻東南亞地區，整個太平洋燃起熊熊戰火，深深影響了二次世界大戰的局勢。（Discovery頻道 提供）

驅逐艦肖號更頓時成了一團火球沉入海中，日軍緊接著炸毀了威克島、關島美軍基地，日本更在短時間內勢如破竹進攻東南亞地區，整個太平洋燃起熊熊戰火，深深影響了二次世界大戰的局勢！

《太平洋戰爭全彩實錄》節目中收錄了珍珠港事件發生當下唯一被公認的彩色影片。（Discovery頻道 提供）

Discovery頻道《太平洋戰爭全彩紀錄》每週六晚間7點首播，藉著前所未見的全彩珍貴影像，介紹太平洋戰爭中的不同階段，呈現給觀眾一個有深度、尊重歷史且全面性的敘述。

(中時電子報)

《太平洋戰爭全彩實錄》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

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