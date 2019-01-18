台中最大校「老背少」校舍改建 盧秀燕主持動土典禮

台中市長盧秀燕（左三）、立委江啟臣（左二）等人執金鏟動土，祝福南陽國小校舍拆除重建工程順利完工。（王文吉攝）

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台中市長盧秀燕（中）率各級民代及地方人士等人，焚香祈祝工程順利平安。（王文吉攝）
台中市長盧秀燕致詞時承諾「市府會加速進行全市老舊校舍改建工程」。（王文吉攝）
南陽國小校長楊朝銘（中）為老舊校舍拆除重建奔走多年，盼到動土典禮，終於鬆了口氣。（王文吉攝）
南陽國小仁愛樓、信義樓「老背少」多年，終於功臣身退。（王文吉攝）
南陽國小新校舍兼具綠色建築及實用功能，並融入豐原舊名「葫蘆墩」的葫蘆意象，預計明年3月完工。（王文吉攝）
祥獅獻瑞慶祝開工大吉，幼兒園小朋友搶著觸摸祥獅、拿糖果，險些暴動。（王文吉攝）

台中市學生數最多的「南陽國小」，仁愛樓、信義樓因921地震受損，經專業鑑定耐震能力不足，校方憂心「老背少」建築危及師生安全，經各級民代奔走，爭取中央、地方籌編近億元拆除重建。市長盧秀燕18日主持動土典禮時承諾，市府會加速進行全市老舊校舍改建工程，讓孩子擁有安全優質的受教育環境。

南陽國小信義樓、信義樓使用逾40年，921地震後進行結構補強，仍有多處牆面滲水、水泥剝落。校方18日上午舉行老舊校舍改建動土典禮，管樂團、大鼓接力表演慶賀，市長盧秀燕也親臨主持開工儀式，立委江啟臣、市議員張？分、陳清龍、王朝坤等均到場見證喜事。

「恭喜南陽辦喜事，我們要蓋新家了！」盧秀燕致詞時表示，創校74年的南陽國小是桃園以南最大的學校，但校舍老舊，她感謝校長積極爭取及各級民代支持，共同爭取到9999萬元經費重建。期許校方、建築師及營造公司通力合作，在興建過程中，就像蓋自己的家一樣，蓋得堅固美觀，讓孩子有一個好的教育環境。

楊朝銘指出，該校國小部普通班100班、幼兒園8班、資源班3班、夜間補校3班，學生總數3100人，教職員工231人。仁愛樓使用迄今逾40年，信義樓更超過50年，921大地震後雖有補強，但信義樓仍多處地板水泥剝落，下雨超過3天仁愛樓就會嚴重滲水，經專業鑑定屬耐震能力不足校舍，須拆除重建，以維護師生安全。

楊朝銘說，仁愛樓、信義樓校舍重建工程經費由教育部補助240萬元，市府籌編工程經費9759萬元，合計9999萬元。新校舍兼具綠色建築及實用功能，並融入豐原舊名「葫蘆墩」的葫蘆意象，興建地上4層樓，共27間教室，包含圖書室、視聽教室、專科教室、行政辦公室等，預計明年3月完工，8月可進駐使用。

(中時 )

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