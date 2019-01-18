艾蜜莉布朗扮魔法褓母 人生「三大恐懼」一次體驗

2019年01月18日 16:58 中時 潘鈺楨

褓母瑪莉包萍有許多古靈精怪的主意。（迪士尼提供）

艾蜜莉布朗接下當年茱莉安德魯絲詮釋的經典角色。（迪士尼提供）

迪士尼在1964年曾以經典作品《歡樂滿人間》獲得13項奧斯卡提名、贏得5項大獎，是迪士尼影業創立至今獲獎最多的傳奇作品。女主角茱莉安德魯絲以本片一炮而紅，不但抱回奧斯卡最佳女主角，更開啟輝煌燦爛的演藝生涯。半個世紀後，迪士尼邀奧斯卡最佳影片《芝加哥》導演勞勃馬歇爾執導，奧斯卡影后梅莉史翠普、影帝柯林佛斯、音樂才子林曼奴爾米蘭達攜手演出，更找來英國知名女星艾蜜莉布朗，接下茱莉安德魯絲的重擔，演出這位世界上最富盛名的魔法褓母「瑪莉包萍」。

才華洋溢的艾蜜莉布朗從小嚮往演戲，因《穿Prada的惡魔》一炮而紅，無論是喜劇、古裝、動作、文藝、驚悚她都能夠駕馭。看似完美的艾蜜莉布朗日前受訪時爆料自己其實有許多「怪癖」，除了有懼高症，因為小時候有口吃的問題，雖然透過戲劇訓練而得以改善，但自己現在仍然非常懼怕開口唱歌，連老公約翰卡拉辛斯基在她演出音樂劇《魔法黑森林》之前都沒聽過她唱歌。

艾蜜莉布朗還說自己最害怕的東西是「手套」，表示從小時候起就很厭惡戴手套，不論任何材質的手套她都無法接受它套在手上的感覺，如果因出席活動場合被長輩強迫戴手套，她甚至會不顧形象的尖叫逃跑。艾蜜莉布朗從來沒想到的是，自己接演溫馨喜劇《愛．滿人間》會同時碰到三項人生最大恐懼的集結。魔法褓母瑪莉包萍必須戴著手套，以及從不離身的雨傘，最重要的一幕就是瑪莉包萍穿過覆蓋倫敦的灰色雲層，戴著手套撐著雨傘從空中伴著歌聲緩緩降落，艾蜜莉說：「這部電影最有挑戰性的地方就是唱歌與飛行。在拍攝過程中，我需要懸掛在起重機上，從大約50英尺的高度一邊唱歌一邊下降，還要表現得像是若無其事的模樣。這些拍攝過程讓我非常痛苦，但還好我活下來了。我對自己的表現非常驕傲，其實回頭想想還滿抒壓的，但我絕對不想再經歷一次。」

當年茱莉安德魯絲成功飾演這個古靈精怪的角色，在觀眾心中塑造了不可抹滅的印象，艾蜜莉該如何飾演這個影史傳奇角色，同時增添新鮮元素？導演勞勃馬歇爾表示：「艾蜜莉布朗擁有獨特的個人特質，她一直是我心目中飾演瑪莉包萍的首選。當我邀請她來演出這個角色時，心情就像求婚一樣慎重，滿心希望她能答應我。」

《愛‧滿人間》故事敘述大蕭條時期的倫敦，人心惶惶，處處可見蕭瑟寂寥，班克斯一家更是壟罩在低氣壓之下，三個孩子因為喪親之痛，鬱鬱寡歡，父親麥可班克斯束手無策，就在他幾乎失去所有希望的時候，神奇的魔法從天而降，麥可兒時的褓母瑪莉包萍驚喜現身！瑪莉開朗樂觀、充滿活力，還有許多古靈精怪的主意，她的出現，彷彿是一道清新曙光，讓低迷許久的麥可和三個孩子，有機會走出陰霾傷痛，找回笑容重新去愛。電影將於2月1日在台上映。

(中時 )