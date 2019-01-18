第61屆葛萊美獎頒獎典禮 StarWorld頻道LIVE直播

2019年01月18日 17:03 中時 潘鈺楨

StarWorld頻道以及影音串流平台FOX＋即將於2月11日上午9點LIVE直播「第61屆葛萊美獎頒獎典禮」。葛萊美獎頒獎典禮將由15次葛萊美獎得主R＆B天后艾莉西亞凱斯(AliciaKeys)主持，表演嘉賓包括卡蜜拉(CamilaCabello)、卡蒂B(CardiB)、Dan＋Shay、巨星馬龍(PostMalone)、尚恩曼德斯(ShawnMendes)、賈奈兒夢內(JanelleMonáe)、和凱西瑪絲葛蕾芙(KaceyMusgraves)。

艾莉西亞凱斯(AliciaKeys)第一時間得知被邀請擔任主持人時，開心的不得了，還特別拍了一支影片，一一告訴身邊的親朋好友，包括她的好友、媽媽、老公以及孩子們，有趣的是當她十分興奮的對孩子們說：「沒想到吧，我要主持葛萊美獎啦！」孩子看著她，靜默許久後，大兒子Egypt問她：「什麼是葛萊美獎？」讓她哭笑不得。

今年才37歲的艾莉西亞凱斯(AliciaKeys)已經拿下15座葛萊美獎，包括2002年拿到最佳新人的同時，更以「Fallin」這首歌拿下年度最佳歌曲、最佳R＆B女歌手、最佳R＆B歌曲以及最佳R＆B專輯大獎；不僅如此，她還曾擔任《美國好聲音》第11、12、14季的導師。難能可貴的是，她是自2005年皇后拉蒂法(QueenLatifah)後，第一個女主持人。

本屆可以說是嘻哈饒舌當道，肯卓克拉瑪今年參與了黑豹原聲帶的製作與配唱，入圍了包括「年度專輯」、「年度歌曲」、「最佳饒舌演出」等8項；緊追在後的是「饒舌天王」德瑞克（Drake）以7項成為亞軍。

另外女聲崛起，女性歌手在幾個主要獎項占據多數，像是年度專輯獎、年度唱片獎各入圍8名中，各自5名都是女性；最佳新人獎入圍者8人中，女性更占了6人。

StarWorld也邀請了ICRTDJJoey和Youtuber網紅滴妹為大家解析《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》看點，特別製作《決戰葛萊美》搶先看節目，預計將在2月2日周六晚上9點於StarWorld頻道首播，緊接著晚上10點即在StarWorld(Taiwan)臉書／Youtube以及FOX＋臉書播出，收看將可拿好禮。第61屆葛萊美獎頒獎典禮StarWorld與影音串流平台FOX＋將在2月11日上午9點LIVE直播，晚上9點重播中文字幕版。

(中時 )