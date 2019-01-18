川金二會有譜？北韓特使訪美喬這事

北韓高階特使金英哲17日抵達杜勒斯國際機場，預計與美國國務卿蓬佩奧進行會談。（路透社）

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中時電子報

雖然美國總統川普宣稱已消除北韓威脅，但近期美國「飛彈防禦評估」仍明點北韓是持續存在的「嚴重威脅」，外界關注北韓是否會有進一步展現廢核武誠意；此時，北韓高階特使金英哲17日抵達華盛頓，料將與美國國務卿蓬佩奧進行會談，甚至有可能會與川普會面，為第二次川金會奠定基礎。

金英哲將會晤國務卿蓬佩奧，磋商二次川金會具體日程和議題，並可能在與川普見面時轉交金正恩親筆信。

據《韓聯社》報導，金英哲一行人搭乘聯合航空UA808航班17日下午抵達杜勒斯（Dulles）國際機場，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）與國務院禮賓負責人到機場迎接，一同前往金英哲下榻的杜邦環島酒店（The Dupont Circle Hotel），體現美方對他的高規格接待，這也是時隔19年後，北韓高官再次下榻華盛頓的飯店。

報導指出，美方未公佈金英哲在美行程，但金英哲將會晤國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），磋商二次川金會具體日程和議題。此外，金英哲還將會晤川普，轉交北韓領導人金正恩親筆信，川普最早可能在18日就宣佈二次川金會的消息。不過據《朝鮮日報》報導，華府外交人士表示與川普會談的日期並不確定。

關於川金二會地點，美國眾議院外交委員會共和黨幹事麥克考（Michael McCaul）接受美國之音採訪時表示，「前一天在會見美國駐東亞太地區大使時，聽聞第二次會談很可能在越南河內舉行」。而南韓統一外交安保特別助理文正仁分析，預料二次川金會上，北韓將打出廢棄寧邊核設施和洲際飛彈的牌，美國也會解除部分經濟制裁。

此外，華府人士透露，南韓國家情報院長徐薰已於13日私下訪美，可能與美方協調北韓及美國高層會談事宜，外界預料兩韓高層都聚焦磋商可能在近期舉行的二次川金會。先前金正恩發表元旦賀詞，向川普表示，他「隨時」都很樂意與川普見面後，美國與北韓便恢復外交接觸。

(中時電子報)

文章來源：U.S., North Korea to hold talks on second Trump-Kim summit

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