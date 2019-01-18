狗看事物更樂觀！《為了與你相聚》一窺狗狗內心世界

暴風女（右）與男主角一起救援流浪狗。（双喜電影提供）

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潘鈺楨
山獅在狗眼中成了大貓咪。（双喜電影提供）
電影是寒假闔家歡新片選擇。（双喜電影提供）
【為了與你相聚】2019最暖心萌寵電影 01.11 只想回到你身邊

電影《為了與你相聚》上映後令觀眾驚喜原來電影不只有狗狗！狗主角貝拉自小從貓窩長大，流浪期間又意外與美洲獅相依為命，在貝拉眼中她與大貓、小貓之間的點點情感，讓「貓派」的愛貓觀眾被收服！

身兼電影編劇的原小說作者布魯斯卡麥隆（BruceCameron）創作了這麼多與狗狗有關的故事，包括《為了與你相遇》原著小說等，表示：「寵物就像小孩一樣，捨不得讓牠們受到傷害，或者疏於照顧。」編劇之一的凱瑟琳米瓊（CathrynMichon）也提到比起人在心裡會存有負面的情緒，狗狗則存有對事物的樂觀態度。她認為雖然是寵物電影，但情節高低起伏，「一般觀眾欣賞時會為了劇情後續的發展而投入，但這也是一部可以放心與小孩們一起欣賞的電影，讓大人小孩都關注電影故事。」

在《X戰警：天啟》演出「暴風女」亞莉珊卓希普（AlexandraShipp），這次在電影裡演出一位拯救年幼貝拉的社工，也與男主角開始展開情愫，她說：「《為了與你相聚》可以看到狗狗如何不可思議地，對人展現牠無私的愛。」她也補充：「男主角是很帥啦，但我如果跟男主角分隔那麼遠，可能還是不會有如此動力！」電影現正上映中。

(中時 )

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