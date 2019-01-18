監院工作檢討會議：去年為國家省2801萬公帑

2019年01月18日 17:30 中時 鄭舲

監察院今舉行107年度工作檢討會議，會中提到107年監察職權行使，為國家獲致財務增益績效逾新台幣161億9695萬元，成效良好。

監察院秘書長傅孟融院務報告時指出，107年各機關因參考或依據監察院糾正案、函請改善案，進而獲致財務增益績效161億9695萬元，其中節省公帑達2801萬元，主要案件為督促交通部公路總局提升機車汽燃費繳納率，減少政府寄送雙掛號催繳郵資及印製費約1200餘萬元，及督促國防部收回陸海空軍軍官士官溢領優惠存款利息計1352萬餘元。

另外間接促成政府歲入增加161億6894萬元，主要案件為督促財政部辦理欠稅清理作業，增加國庫收入138億餘元、台北市政府提升捷運內湖站用地聯合開發案權益分配比，增加淨權值22億餘元。各機關提出具體改善措施計703項。

107年監察權行使績效如下：

一、人民書狀收受：107年監察院收受人民書狀1萬694案，司法類書狀達4481案，占41.9％，位居第一；其次為內政類2984案，占27.9％；第三為財經類1326案，占12.4％；顯見司法正義與國計民生等案件仍為民眾首要關心議題。

二、調查：107年核派調查案件計541案，參與調查委員計1097人次，協查人員844人次，均積極掌握時效，期能迅速回應民眾期待。

三、糾正及彈劾：107年總計成立糾正案100案，函請改善案306案，各機關函復處理結果，行政機關自行議處人員達127人；107年成立彈劾案18案，彈劾36人。

四、巡迴監察：107年中央機關巡察計41次，提出意見計1119項，經主管機關處理後，檢討改善139項，研修法規14項，研究辦理150項，說明釋疑750項，提出資料供參45項，其他(建議意見)21項；巡察地方機關計47次，接受人民陳情案件計384案。

五、審計相關業務：審計部107年函報機關人員有關財務上不法或不忠於職務上之行為、效能過低及未盡職責情事等案件處理情形報告案，計137件；審計部提供函報案件或監察院引據該部審核資料成立糾正、糾舉及彈劾案，計22件。

六、推動廉政業務：107年受理公職人員財產申報計9821件，受理公職人員利益衝突自行迴避報備計62案，另受理政治獻金會計報告書申報計644案。107年廉政案件裁罰處分計138件，其中違反公職人員財產申報法計29件、違反公職人員利益衝突迴避法計1件、違反政治獻金法計108件；另政治獻金辦理繳庫計46件。

七、推動人權保障業務：107年監察院處理人民書狀計1萬522案，其中涉及人權議題者，計9091案，占收受處理總數86.4％，以司法正義、財產權及工作權為數量最多的前3名；另監察院審議通過並經調查委員勾選人權類別的324案調查報告中，有208案涉及人權議題，占調查案件數64.2％，其中生存及健康權、司法正義、財產權，居前3名。顯見生存及健康權、司法正義、財產權等權利的保障及提升，仍有待政府機關努力改善。

(中時 )