對抗氣溫變化東妮寢飾推冬被加毯子禦寒

2019年01月18日 17:38 中時 吳娮翎

東妮寢飾三品牌極暖防蟎抗菌100羊毛被原價9360元，特價3280元。（東妮寢飾提供）

Lamode小森林親柔毯原價4560元，特價2280元。（東妮寢飾提供）

東妮寢飾三品牌波蘭典藏50D羽絨被原價1萬1960元，特價3980元。（東妮寢飾提供）

ToniaNicole東妮寢飾素色雪芙蓉毯原價7960元，特價2680元。（東妮寢飾提供）

氣候多變溫差大，睡眠時的寢具用品更顯重要，東妮寢飾觀察台灣這幾年的秋冬季氣候，極端氣候愈發明顯，暖冬雖多，但每年都有會1到2波超強寒流，面對這樣氣溫變化極大的天氣，東妮寢飾建議，準備1條保暖冬被搭配毛毯，就可應變保暖需求。

氣溫18度以上，可挑選毛毯入眠，或是選用保暖度較低的50D羽絨被或四季被，就足夠保暖；氣溫低於17度，可依體質挑選適合的冬被，如天然材質的羊毛被或科技纖維的EKS發熱被；超強寒流10度以下，毛毯加保暖冬被雙倍溫暖，將毛毯舖於床上做保暖墊，再蓋上保暖冬被，利用毛毯與身體的磨擦產生溫暖，再用冬被覆蓋身上產生熱能。

即日起2月3日，在東妮寢飾三品牌全台百貨專櫃及門市祭出寢具購買優惠，消費滿萬抵千，Lamode品牌消費滿5000元現抵500元，另有滿額好禮。

(中時 )