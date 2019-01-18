秉持愛心辦稅 黃國樑接任新稅務局長

2019年01月18日 20:02 中時 陳慶居 巫靜婷、

苗栗縣稅務局18日辦理新任局長交接布達典禮，新任局長由代理局長黃國樑接任（右）。（巫靜婷攝）

苗栗縣稅務局18日辦理新任局長交接布達典禮，由祕書長陳斌山宣達命令，新任局長為黃國樑（左五）。（巫靜婷攝）

新任稅務局長黃國樑宣誓就職後與局內同仁大合照。（巫靜婷攝）

依據《納稅者權利保護法》規定，苗栗縣稅務局設置2名納保官，提供納稅者稅務諮詢。（巫靜婷攝）

苗栗縣稅務局18日辦理新任局長交接布達典禮，縣府祕書長陳斌山主持宣達命令，新任局長由代理局長黃國樑接任，黃國樑從事公職25年，學、經歷豐富，他表示，將秉持「愛心辦稅」的理念，使誠實納稅成為榮譽，並在稅務局設置2名納保官提供納稅者稅務諮詢。

黃國樑畢業於中興大學法律系、玄奘人文社會學院法律學系碩士班，擁有碩士學歷的他，1993年大學應屆畢業即高考及格，生平第一次當公務員就在台北市稅捐稽徵處擔任稅務員，1年後轉調苗栗縣三義鄉公所建設課長，擔任過戶政科長、消保官、行政處長、參議，繞了一圈還是回到了稅務專業。

黃國樑致詞時一度緊張得向局長問好，後來發現自己口誤，笑著說「阿！局長就是我」，惹得觀禮人員會心一笑，他表示，繞了24年回到稅務界，若最後一哩路能在稅務界退休，公職生涯就堪稱圓滿。

黃國樑說，縣府支出千百種，收入卻只有1種，稅務工作顯得重要，尤其在稅單發送，多了民眾會抗議，少了稅務員要負責，更要用心處理。

他說，代理6個月來，秉持「愛心辦稅」理念，地方政府徵稅為避免剝奪感，皆以有產階級為主，包含房屋稅、地價稅、土地增值稅等，誠實納稅不僅是國人的義務，更是一種榮譽，而稅款將用於國家政策的推動。

黃國樑指出，《納稅者權利保護法》於2017年12月28日施行，鑑於稅捐法令非常繁複，一般納稅者往往不能充分理解，故稅捐處設有2名納保官，可以提供納稅者妥適且必要的協助，民眾如有需要，可隨時到局申請協助。

稅務局進一步說明，納保法施行後，納稅者如對稅捐稽徵機關的稅捐稽徵有疑議，可以申請納保官進行溝通、協調；如認為稅捐稽徵機關有行政違失、不當調查情形，以致損害其權利，也可以向納保官來申訴及陳情。另外，納稅者欲提起行政救濟時，納保官也可提供必要之諮詢與協助，對納稅者的權益更有保障。

(中時 )