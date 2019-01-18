陳致中再度PK韓國瑜 連珠炮質詢攻勢猛烈

2019年01月18日 17:22 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜一一化解陳致中的質詢攻勢。（林宏聰攝）

高雄市議員陳致中18日再度質詢高雄市長韓國瑜，兩人先演出大和解，對26年前上一代「一巴掌之恨」盡釋前嫌；不過，隨後陳致中火力全開，針對九二共識、開放陸資投資、首富經濟、小港六里遷村、空汙裁罰專款專用等議題連珠炮式提出質詢，韓國瑜答詢時數度被陳致中打斷，最後他只能改打「太極拳」，簡短回應「願意配合」、「再研究」。

陳致中18日下午質詢說，國民黨主席吳敦義說可能帶首長去大陸參加國共論壇，韓國瑜若有機會去，能不能在國台辦面前，勇敢說出主張的是一中各表，且一中是中華民國；韓國瑜表示，他是中華民國的熱愛者，不過目前沒有這個行程，若有，會向議會報告。

陳致中再說，陸委會公布民調，多數覺得台灣未來應由台灣人民決定，而非對岸或任何政黨決定。韓國瑜重申兩個不要懷疑，請陳致中回去仔細思考其中的深沉意義，「我的答案就在裡面」。

陳致中繼續攻擊韓國瑜開放路資投資房地產，房地產熱了，北漂青年心寒了，會讓北漂變成「北棲」，建商還說1坪50萬也不為過，一般北漂青年如何回高雄生活置產？他追問韓國瑜有什麼具體作法？他建議針對青年加強租屋、買屋補助。

韓國瑜說，房地產是信心問題，當大家對高雄越來越有信心，市場價格浮動不是市府能夠控制的，青年局成立後，住房、青年創業都是重點工作，未來會將青年住的問題加大力度正視它。

陳致中也提到，台灣近3年每戶可支配所得中位數，高雄排第七名，還不是首富，要拚成第一名，韓國瑜設定的時間為何？否則市民會擔心「首富經濟」政策跳票。

「致中議員你再度扭曲了我的談話！」韓國瑜說，昨天民進黨搶著戳氣球，快樂的程度還大過質詢他的程度，首富目標是一定要做，他反問，難道致中議員反對高雄成為台灣首富？

他要陳致中靜下心去比較，去看看這20幾天高雄飯店住房率、農產品賣出去、觀光客進來，水庫的人越來越多；還沒說完，陳致中就打斷他的答詢。

陳致中又提小港海六里遷村議題，要求以居民權益最優先考量、並要有遷村時程具體時間表。願意配合陳致中議員一起關心沿海六里遷村規畫。

陳致中繼續提到，2018年空汙裁罰，小港、前鎮戰總金額27.21％，應專款專用於各區地方建設與社福支出；韓國瑜說，這牽涉到預算法，必須研究處理。

(中時 )