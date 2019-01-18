破損屋頂颱風天險殺人 土城廣福國小盼修繕

2019年01月18日 17:31 中時 許哲瑗

市議員林銘仁18日早上邀集教育局前往廣福國小會勘。（許哲瑗翻攝）

土城區廣福國小的鐵皮斜屋頂搭建逾10多年，因嚴重破損出現漏水、積水及壁癌等狀況。（許哲瑗攝）

2017年尼莎、海棠颱風來襲，廣福國小屋頂天溝因鏽蝕嚴重，長達2.5公尺長的鐵條被吹落。（許哲瑗翻攝）

廣福國小的頂樓2005年加蓋鐵皮斜屋頂，因年久失修，鐵皮屋頂遭雨水腐蝕嚴重。（許哲瑗翻攝）

土城區廣福國小的鐵皮斜屋頂搭建逾10多年，因嚴重破損出現漏水、積水及壁癌等狀況，甚至屋頂天溝長達2.5公尺的鐵條曾被吹落，險些砸傷學生，校方卻苦無經費修繕；教育局表示，已派員會勘並將補助學校修繕經費，保障師生權益。

校長施杰翰指出，至善樓、至美樓的頂樓2005年加蓋鐵皮斜屋頂，方便雨水順著傾斜屋頂流至天溝，卻因年久失修，鐵皮屋頂遭雨水腐蝕嚴重，屋頂留下滿滿坑洞，「防水反變積水」，不只外牆佈滿條條水漬的痕跡，內壁壁癌也層層剝落，還有角落鋼筋外露，校方多次重新刷油漆填補，也只是治標不治本。

施杰翰說，2017年尼莎、海棠颱風來襲，屋頂天溝因鏽蝕嚴重，長達2.5公尺長的鐵條被吹落，所幸掉在教室外的花圃內，否則砸傷學生後果不堪設想。若需重新鋪設兩棟大樓的斜屋頂，至少得花百萬元經費，校方目前也只能隨機應變，請校內工友簡單修補。

市議員林銘仁18日早上邀集教育局前往廣福國小會勘，會勘現場，至美樓屋頂還有部分鐵條脫落，被風吹得搖搖晃晃，隨時有掉落危險；林銘仁建議，雖另一部分估計還能再使用2、3年，但希望能一併更換，以免施工期間曠日費時。

教育局表示，評估後主體結構合乎安全使用規範，但學校之前並未向教育局申請經費修繕，會勘後確認天溝已有破損，另有部分屋頂鏽蝕，將補助學校修復經費，保障師生安全。

(中時 )