亞瑟王的老爸竟是《魔戒》咕嚕！導演海選意外巧合

2019年01月18日 17:17 中時 潘鈺楨

蕾貝卡弗格森飾演「魔甘娜」。（福斯提供）

【魔劍少年】最新官方預告

電影《魔劍少年》改編自知名的傳說，以嶄新方式呈現亞瑟王與騎士們的傳奇故事，讓古老的故事走入摩登現代世界。曾擔任漫威電影《蟻人》編劇的導演喬柯尼許這回自編自導，坦言小時候看到約翰鮑曼導演的《神劍》和史蒂芬史匹柏導演經典名作《E.T.》後，便有了《魔劍少年》的最初靈感：必須是一個平凡無奇的男孩發現這把王者之劍！

後續他也圓夢為導演史蒂芬史匹柏、彼得傑克森監製的電影《丁丁歷險記》擔任編劇，最後終於實現兒時夢想，集結到實力堅強的製作團隊與知名演員拍攝本片。個性奔放的導演喬柯尼許為了找到心中的亞瑟王接班人，海選全英國的青少年之後，決定由路易斯阿什伯恩瑟克出線挑大樑，他回憶：「為了亞歷這個角色我們找遍所有年齡相近的演員，路易斯的演技無懈可擊，一點都不做作、非常自然。」實際上年紀輕輕的路易斯阿什伯恩瑟克傑出表現堪比老爸，也就是以《猩球崛起》凱撒、《魔戒》咕嚕等知名角色的大師級動態捕捉演員安迪席克斯！

世界著名傳奇英雄亞瑟王這回穿越到校園，當古老魔法與現代世界碰撞，開啟一場史詩級的旅程，導演跳脫喬柯尼許框架，特別將故事主人翁亞歷克斯設定成在校園生活邊緣人，看起來平凡無奇的他意外撞見了一把神秘石中劍，這才知道自己身負拯救英國存亡的重任，還必須立刻找到朋友組成一個圓桌騎士軍團，與傳奇巫師梅林一同對抗邪惡勢力。

這趟冒險旅程中絕對需要成功的反派角色，亞瑟王死對頭「魔甘娜」是與亞瑟王血緣一半相同的姊妹，也是魔法生出來的非正統子嗣，外貌驚悚駭人，而扮演這個角色的演員更是令人跌破眼鏡，竟然是《不可能的任務：失控國度》聞名全球的蕾貝卡弗格森扮醜演出！原來是最佳搭檔賽門佩吉向導演柯尼許引薦，蕾貝卡弗格森在與導演討論時完全沒讀過劇本，光憑導演生動說明就點頭接演，個性豪邁的她甚至還沒簽約就決定一定要演出本片。

魔甘娜外型設定是真實假肢搭配特效後製，身上佈滿藤蔓與樹根雜草、得有又濕又髒但同時不失華美的效果，因此蕾貝卡弗格森每次上陣前都得花長達三個小時準備，弗格森不禁讚嘆：「每天早上都是一個三小時的魔化儀式，光看到魔甘娜變身過程就已經很不可思議，宛如刺青般的細緻作品，最後她身上佈滿如同體內慢慢滲出如潮汐般的詭異靜脈。」除此之外，蕾貝卡弗格森用盡全力投入拍攝，拍攝過程還得要穿戴誇張假肢、做噴火效果、飛天遁地與派屈克史都華一較高下，戲裡戲外的敬業表現都讓導演直呼驚艷。電影現正熱映中。

(中時 )