大馬大師賽》又被她剋到 戴資穎不敵依瑟儂無緣4強

2019年01月18日 17:22 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎18日在馬來西亞大師賽女單8強，迎戰少數讓她敗多勝少的泰國「天才少女」依瑟儂，首局在技術暫停後連丟9分，次局再吞對手一波6比0逆轉攻勢，以13比21、14比21落敗，無緣4強。

戴資穎過去對戰依瑟儂以10勝12敗居下風，包括最近5次遭遇只拿1勝。兩人去年初在大馬決賽就曾交手，依瑟儂獲勝奪冠，最近一次碰頭則是去年亞運團體賽，也是由依瑟儂勝出，但後來小戴在個人賽打出水準，贏得我國首面亞運羽球金牌。

小戴開賽後與依瑟儂互有往來，首局前段仍維持小幅領先，以11比10進入技術暫停。未料暫停結束後戰況丕變，小戴突然抓不到球感，連連失誤，被依瑟儂連續拿下9分，先聲奪人。

第2局小戴反攻，先取得6比2領先，並於7平後連得3分，未料接著又出現首局狀況，被依瑟儂連拿6分。儘管小戴靠一次幸運翻網，止住依瑟儂6比0攻勢，且一度追到13比14，可惜接著又重演首局失誤，被依瑟儂以7比1攻勢收下勝利，結束這場歷時31分鐘的比賽。

小戴對依瑟儂總是打得辛苦，生涯對戰成績成為10勝13敗。「戴爸」戴楠凱表示，女兒身體沒有狀況，輸球就是再加油，接著要到3月的全英公開賽才會出馬衛冕，也趁這段時間好好調整。畢竟5月1日開始才是東京奧運的積分爭奪戰，小戴把狀況調整好，才能鞏固球后寶座與奧運第1種子。

(中時電子報)