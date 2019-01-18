腎結石手術新紀元 軟式輸尿管鏡一次清除雙側腎結石

67歲黃姓婦人（左）腰部疼痛到雙和醫院檢查，發現雙側腎均有直徑長達1至2公分不等的結石，經泌尿科醫師何承勳採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，一次將腎結石治療乾淨。（葉書宏翻攝）

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67歲黃姓婦人腰部疼痛到雙和醫院檢查，發現雙側腎均有直徑長達1至2公分不等的結石，經泌尿科醫師何承勳採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，一次將腎結石治療乾淨。（葉書宏翻攝）

67歲黃姓婦人近3個月來雙側腰部疼痛、出現血尿等症狀，經雙和醫院檢查發現雙側腎均有直徑長達1至2公分不等的結石，泌尿科醫師何承勳採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，一次性將所有腎結石治療乾淨，手術隔天即可出院。

黃女表示，年輕時在成衣廠工作，需長時間久坐縫製衣服，由於經常憋尿導致尿量減少。起初腰部會隱隱作痛，認為是長時間久坐引起的脊椎疼痛，但隨後出現雙側腰痛難耐及血尿症狀。

黃女到雙和醫院求診，何承勳診治後發現右側一顆腎結石直徑長達2公分，左側三顆腎結石直徑分別為1.5公分、1.2公分及0.5公分，最後決定採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，一次清除雙側腎結石，遠離惱人的腰痛。

何承勳表示，軟式輸尿管鏡儼然已成為治療腎結石的重要工具之一，軟式輸尿管鏡是一條長約1公尺的內視鏡，前端經手控雙向彎曲各達180至270度，可到達泌尿系統中較難窺視的各個角落。

採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，手術無傷口、出血量極少、疼痛感低、復原速度快，手術後隔天即可出院。適用於年齡大、具多重病症、心肺功能不佳、長期使用抗凝血劑、以及使用體外震波碎石術及經皮穿腎取石手術處理不了結石的病人。

雙和醫院泌尿科引進單次性軟式輸尿管鏡，使用後隨即丟棄，避免軟式輸尿管鏡長期使用的耗損及重複消毒的困難，減少術後感染的風險。何承勳提醒，腎結石患者平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類、避免攝取太鹹的飲食，降低腎結石的復發率。

(中時 )

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