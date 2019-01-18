少女誣指遭父猥褻730次 竟為報復父親管教太嚴

2019年01月18日 17:47 中時 李文正

北市一名家中排行老么的少女，指稱在國中、國小3年期間，遭親生父親長期猥褻730次，並在日記寫下「強姦女兒、我好髒，為什麼都是發生在我身上，我不是妓女，有你這種爸爸覺得可恥。」檢察官依加重強制猥褻起訴，但法官卻認為，是女孩子遭受高壓管教，生活緊繃罹患的創傷壓力症後群所致，一切都是少女的「幻想」，判決被告無罪。

這名少女指控，親生父親帶全家去台南探親，住在伯父住家內，趁她洗澡時，以檢查生理期為由，用手觸摸下體，當時她才唸國小五、六年級。之後又在2011年到2014年間，在北市住處用手碰胸部，還用嘴舔吮乳頭，猥褻次數高達730次。

遭女兒指控是「獸父」的男子，與妻子同在國中任教，一家6口住在公寓內，他否認犯行，稱家中客廳、餐廳、房間互相連結，彼此的作息都可聽聞，家中都會有妻子或兒子在，他不曾少女獨處。

少女二哥證稱，兩人在國中時期無話不談，也不曾聽過少女抱怨，也沒有任何的異狀，妹妹在樓上洗澡，父親都在客廳，未曾感受、聽聞，妹妹有任何害怕，或是恐懼與父親單獨相處。少女平時很愛抱怨，如果遭遇不愉快的情狀，一定會告訴他。

判決指出，經過台大醫院醫師認定，2017年間少女有有自殺的想法，轉介到急性病房住院，疑似患有壓力症候群。但醫師無法斷定壓力是否是遭遇猥褻，但少女的哥哥，都是就讀第一志願的高中。少女曾說，希望哥哥不要考太好，卻遇到父母任教國中老師的子女，遭受相當大的壓力。

此外，少女時常因為管教方式、社會活動或穿著打扮與父母口角，加上奶奶又重男輕女，對於哥哥們極為疼愛，有可能是家庭生活狀況造成的壓力。少女所述與家人的證詞有很大的出入，又無其他事證證明少女父親的犯行，判決無罪。

(中時 )