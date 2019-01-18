北市友善狗狗公車持續試辦 帶著毛小孩放風去

2019年01月18日 17:37 中時 吳堂靖

北市動物保護處與公共運輸處試辦假日「友善狗狗公車」，活動廣受好評，今年持續推動中大型犬隻「免裝籠」、「免費」搭乘服務，現有0東、604、棕6、225、669、279、681等7條路線，另提供3班次前往狗運動公園及活動區，歡迎民眾帶著毛小孩一同搭公車放風去！

「北市友善狗狗公車」已試辦2年，由大都會客運、台北客運、欣欣客運、三重客運、首都客運、中興巴士及光華巴士等7家動物友善公車業者持續服務，為北市毛孩們提供動物友善福利措施，讓飼主能帶狗狗一起搭公車小旅行。

動物管理組長翁綉雯表示，「友善狗狗公車」會顯示跑馬燈，司機事前也接受寵物互動課程，飼主可放心帶毛小孩搭乘，由於仍有不少民眾不知道有狗狗共乘公車，透過小規模試辦，循序培養友善動物城市，期盼未來能全面性推廣。

動保處呼籲，飼主們要遵守「寵登疫苗不可少」、「定期驅蟲及除蚤」、「上車牽繩戴口罩」等動物友善公約，並為毛孩備妥清潔用品，維護車內環境衛生，讓更多業者能夠一起支持開放動物友善空間。

動保處表示，友善狗狗公車現有0東、604、棕6、225、669、279、681等7條路線，假日則提供3班次，可前往華山公園、萬興狗活動區等地，民眾可透過「我愛巴士5284」網站(http：／／www.5284.com.tw)查詢eBus公車動態。

(中時 )