疑不滿被告 律師遭幼兒園長地檢署門口掌摑 眼鏡也被踩碎

2019年01月18日 17:52 中時 徐養齡

謝姓律師在新竹地檢署前遭摑掌，後來又發現轎車照後鏡被破壞。（徐養齡翻攝）

眼鏡破損。（徐養齡翻攝）

新竹地檢署。（徐養齡攝）

謝姓律師18日上午到新竹地檢署開庭時，突遭1名幼稚園長摑掌攻擊，掉在地上的眼鏡還被踩碎，轎車後照鏡也遭不明人士打破，謝指該園長的幼兒園去年發生幼童推擠事件，他受委任為家長興訟，不料竟遭攻擊，已驗傷提告。

謝姓律師表示，他上午到地檢署出庭處理當事人案件，開庭結束一起步出地檢署，在大門前討論相關案情，訴訟對造的張姓幼兒園園長突然上前說「我這有件殺人案，你要不要辦？」隨後冷不防揮手擊中他的臉部。

突如其來的攻擊，讓謝姓律師被打得措手不及，他說，眼鏡在被摑掌時掉落在地，不料張女還伸腳猛踩，導致鏡片脫落毀壞，在地檢署公然施暴還一副若無其事，逕自離開現場。

謝姓律師不甘無故被攻擊，到醫院驗傷證實眼下有瘀青，收集證據後對張女提出傷害、恐嚇、毀損告訴，還來前往取車時，竟發現2塊照後鏡都被惡意折壞，鏡面皆破裂，懷疑是一連串的報復行為。

據悉，張姓女園長在溪北地區經營幼兒園，該園去年曾發生幼兒推擠事件，孩童家長不捨孩子在校受傷，向園方反映卻未得到明確回應，決定提起告訴，並委託謝姓律師處理，要為孩子討公道，只是沒料到會發生當事律師遭攻擊的插曲。

地檢署表示，謝上午確實有到地檢署按鈴申告，指遭傷害、毀損、恐嚇，案發時法警有衝出來制止，對方才離開。

(中時 )