25歲女命理師嫁61歲里長隔年成寡婦 獲判800萬遺產

嫩女命理師倒追老里長，欠缺2名見證人，被判婚姻無效，但獲判可得800遺產。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

4年前25歲女命理師陳泓仰，替62歲里長陳文生算命，從命盤認為陳男是自己的「真命天子」，倒追對方並結婚，但兩人婚後1年陳文生即病逝，陳與元配所生的3子女不認「後媽」提告婚姻無效獲勝訴後，陳泓仰提告，主張陳文生生前曾協議，里長任期屆滿後，要送她一棟房屋，如未履約就給800萬元，請求陳文生3名子女在遺繼承範圍內連帶給付800萬元，案經台北地院審理，合議庭今(18)日下午判陳女勝訴。本案可上訴。

陳文生2014年間想知道會不會連任里長，找陳泓仰算命，陳女看命盤後，認為對方是60年難得一見的有緣人，加上她先前參加里民活動，看到陳文生當里長認真、誠懇，就已經喜歡上他，覺得可以託付一生，故算命後陳泓仰傳LINE表白心意，強調她不介意雙方相差37歲，也不介意陳文生喪妻還有3名子女，2人交往後，在2015年3月25日到戶政機關登記結婚。

不料，陳文生在2016年9月死亡後，他的3名子女提出確認婚姻無效訴訟，法官發現在婚約書上用印的見證人陳文生胞妹與彭姓里長都說並沒有見證用印，去年6月一審判陳泓仰、陳文生婚姻無效後，陳泓仰也提出本件訴訟，主張陳文生曾和她協議約定，里長任期到2018年屆滿退休後，另買房送給她，作為2人共同生活處所，如未履約就給800萬，陳泓仰因此提告追討800萬。

(中時 )

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