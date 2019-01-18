李亞萍退澎恰恰3600紅包 網友驚呆！揭禮金行情表

余天、李亞萍夫婦。(本報系資料照)

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中時電子報
20190114中天新聞　韓國瑜找資深藝人站台　李亞萍大讚：非常懂感恩

余天二女兒余苑綺將在圓山大飯店補請婚宴，妻子李亞萍昨日受訪，一時嘴快抱怨婚禮一定賠錢，還公開點名「禮到人不到」的澎恰恰只包3600元，所以把紅包退回，令澎恰恰心寒在臉書回應：「您嫌少那就對不起！」雖然澎恰恰已將PO文刪除，李亞萍也自嘲是大嘴巴愛開玩笑，對澎恰恰很不好意思，只是這起事件也讓網友好奇到底紅包應該包多少才不失禮？

根據《非常婚禮》網站公布的結婚喜宴紅包行情表來看，不管對方婚宴場地為何，自己因故無法出席，點頭之交至少包600至1200元、普通朋友應包1200元以上、稍有交情的朋友或親戚最少1600元，視交情在往上加；但若與對方是兄弟姊妹或死黨關係，至少包2000元才不會失禮。

所以依照這個行情，澎恰恰因為工作無法出席余天女兒婚禮，包3600元已經很夠意思了，也難怪網友對於澎恰恰包3600被退，會訝異直呼「人沒到包3600很給面子了吧 余家這麼缺錢？」、「這玩笑不好笑」、「把別人的心意踐踏了，還自以為幽默」、「把紅包退回去就是嫌少，還公開講就不是開玩笑了」、「擅自公佈紅包金額真的很沒品，這樣的交情連3600都嫌多」。

李亞萍昨日受訪時自嘲又老又醜，一直很反對余天出來選舉，更爆料余天去登記參選立委，財產申報兩個人存款加起來不到50萬元；對於女兒綺綺將在本月20號補請婚宴，她直言已經做好虧錢的心理準備，抱怨澎恰恰因為工作沒法到，只包3600元紅包，「我就把紅包退回去了。」

(中時電子報)

文章來源：一目瞭然結婚紅包行情表

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