迎新春！名家揮毫贈春聯僅有2天

2019年01月18日 17:45 中時 何冠嫻

去年勇奪標準草書全國書法比賽自運組第1名的縣內書法家黃肇基，18日大展身手，寫下巨幅賀詞。（何冠嫻攝）

縣內知名書法家謝鴻卿18日揮毫寫下新年賀詞，和民眾共慶金豬年。（何冠嫻攝）

慶賀己亥豬年盛至，苗栗縣政府19、20日分別在縣府大廳與苗北藝文中心，舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請多位知名書法家寫下新春吉祥賀詞，民眾憑發票就能將精美春聯帶回家，縣內書法家黃肇基、謝鴻卿18日大展身手，寫下巨幅賀詞，共慶金豬年。

春節將至，家家戶戶正除舊布新，將在門口窗前貼上寫著吉祥賀詞的豔紅春聯，為新年迎春納福開啟一整年的好運。縣府文化觀光局長林彥甫表示，不管閩南、客家族群在新的一年皆會以春聯裝飾住家環境，縣府也每年舉辦新春揮毫活動，民眾只要憑發票便能免費獲得精美春聯。

林彥甫說明，活動於19日在縣府第一辦公大樓一樓大廳、20日在苗北藝文中心舉行，2天的揮毫時段皆為上午9點至11點半、下午2點至4點半，民眾除了能近距離欣賞書法大師們現場揮毫的氣勢，並且憑107年11、12月、108年1、2月發票兌換，還能將書法大師加持的春聯帶回家，讓新的一年充滿祝福與希望。縣長徐耀昌指出，所募集的發票將捐贈縣內社福團體幫助弱勢，鼓勵民眾踴躍參與，一同喜迎新春做公益。

(中時 )