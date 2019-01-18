中職》味全龍復籍有望？ 最快7月參與選秀

中職會長吳志揚。（報系資料照）

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中時電子報
/台北報導

頂新集團近日傳出要恢復味全龍，中職會長吳志揚今天（18日）回應，待頂新高層農曆年節前返台後可再討論，且希望頂新4月前提出定案，最快7月就能成隊參加季中選秀。

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頂新集團日前傳出要復籍味全龍的消息，不但已與聯盟詢問相關事宜，連教練團都已有初步人選，並表示，籌組職棒隊的評估已到最後階段。

對於頂新「恢復」味全龍一說，吳志揚解釋，味全龍只是一個商標而非實體，「他們講復隊，只是名稱問題，當初味全龍是解散，解散就沒有這個隊了，現在不論什麼隊名，對中職來說都是新隊伍，只要企業提出具體計畫，我們都會盡力協助。」

吳志揚透露，當初頂新只有高層董事透過越洋電話詢問，表明集團想以味全龍的名義加入中職，聯盟也相當歡迎，「頂新高層過年前會返台，雙方會再討論。」吳志揚說。

吳志揚表示：「很高興有企業有興趣，我們很歡迎也願意積極協助，這不像一般人想得這麼簡單，頂新若有意，4月前要有定案，7月季中選秀就可以成隊。」

若頂新「味全龍」成真，吳志揚對第6隊也有想法，「第6隊有2個方法，一個從企業、一個從城市，因為找不到主場要如何經營球隊呢？最近會開始全國地方首長跑一圈，了解當地經營職業隊、還有球場的情況，也可以提供建議給有意成立球隊的企業。」

(中時電子報)

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