一元換4萬？快去燦坤抽iPhone XS Max拚手氣

2019年01月18日 17:50 中時電子報 黃慧雯

隨著農曆新年越來越接近，燦坤瞄準過年前的尾牙、年終商機，以及年前大掃除的需求，即日起至2月11日開始推出「迎春諸事大吉」活動，只要在活動期間至全台燦坤門市扣燦坤會員還元金一元，即可獲得1次抽中iPhone XS Max(金色iPhone XS Max 64GB，市價39900元)的機會，還元金扣的越多機會越高，讓消費者在迎春之時都能試手氣。另外燦坤同時也祭出全館消費滿6萬，送市價890元的EUPA美式咖啡機等春節好禮3選1。還有電視降價、iPhone XR 會員價等選擇，消費者可把握時間與機會比價參考。

另針對年前冰箱、洗衣機汰舊換新潮，以及看好消費者準備年夜飯希望縮時又省力等需求。燦坤推出冰箱、洗衣機單筆發票滿5萬送市價3988元聲寶15L蒸氣加濕烤箱 KZ-SA15W或送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱好禮2選1的活動；冰箱、洗衣機單筆發票滿7萬送市價6790元聲寶38L電子雙溫控旋風油切烤箱 KZ-TA38F或送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱好禮2選1；兼具大容量及智慧節能的HITACHI 483公升白金觸媒ECO五門超變頻冰箱 RS49HJW(星燦白)市價59900元，會員價49900元，登錄送4選1多選券2000元；Panasonic 16公斤Nanoe X變頻洗衣機 NA-V160GBS-S(不銹鋼)市價24190元，會員價21330元，再送市價1200元不銹鋼刀剪組。

農曆年前的國家清潔週即將到來，燦坤觀察整體掃除家電買氣近一個月節節攀升，其中以無線直立式吸塵器與掃地機器人是消費者心目中的首選掃除家電，尤其是含有多樣配件吸頭的無線直立式吸塵器因能針對不同居家環境更換吸頭清潔而熱賣，銷量佔整體吸塵器破6成；而掃地機器人連續3年有雙位數的增長，特別是掃拖二合一型的掃地機器人因能縮短清掃時間受到消費者青睞。本次新年活動中，掃拖合一的奇虎360 掃地機器人 S6市價15999元，燦坤會員價 9990元；Dyson V10 Absolute 無線吸塵器 SV12 Absolute市價26900元，會員價24900元，加碼再送市價7080元德國雙人牌24cm平底鍋或市價6200元Le Creuset典藏20cm圓鐵煎盤好禮2選1。

每到春節總免不了全家團圓圍爐，受到近一年在家自煮鍋風潮影響，除了圍爐常見的傳統火鍋之外，火烤兩用的萬用鍋可以滿足喜愛在家吃石頭火鍋、壽喜燒、部隊鍋等消費者多元需求，據燦坤統計農曆年前舉凡火烤兩用鍋、電火鍋等廚房小家電月銷上千顆。象印3.7L鐵板萬用鍋 EP-PAF25市價2790元，會員價2290元

為了拚年終消費買氣，即日起至下周一(1/21)的2019台北3C電器展以搭載Optane高速記憶體、輕薄型、電競等特色為主打筆電機種，並祭出筆電滿2萬送市價10900元Acer 宏碁 HoLo 360智慧型全景相機。電器展燦坤主打搭載Optane 高速記憶體的ASUS 15.6吋高速存取輕薄筆電S510UN-0201A8250U展場限定價25999元，送市價10900元Acer 宏碁 HoLo 360智慧型全景相機；ACER AN515 15.6吋六核心4G獨顯電競筆電AN515-52-791P展場限定價37999元，送市價10900元Acer 宏碁 HoLo 360智慧型全景相機。

(中時電子報)