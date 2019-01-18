藍委早就提虐兒加重刑罰最高死刑 民進黨立委一致反對

2019年01月18日 18:00 中時電子報 邱珮畇

立委蔣萬安昨晚在《新聞深喉嚨》說，立委王育敏很早就提出加重虐童刑責，但是在司法委員會時，民進黨立委基本上一致反對。(Youtube截圖)

2019.01.17新聞深喉嚨 以暴制暴？民眾「私刑」教訓虐童者 凸顯對司法失望擴大？

近日兒虐事件頻傳，甚至有17歲年輕媽媽涉嫌聯手3名大人，將1歲6個月的年幼女兒虐待致死，人神共憤。立委蔣萬安昨晚在《新聞深喉嚨》說，立委王育敏很早就提出加重虐童刑責，但是在司法委員會時，民進黨立委基本上一致反對。最近時力及民進黨立委也跟風說要修法，讓他覺得匪夷所思。

新北市永和區的私立淯薪托嬰中心被民代踢爆虐兒事件，緊接著新北林男因為12歲兒子買肉圓「忘了加辣」，暴怒將兒子打趴在地，40歲李姓妻子上前勸阻也被鎖喉，影片被貼到臉書社團後，引發上百人包圍林男住家。還有17歲年輕媽媽涉嫌聯手3名大人，將1歲6個月的年幼女兒虐待致死。虐兒事件頻傳，引爆強烈民怨。

在小燈泡事件發生後，國民黨立委王育敏便提出修法，故意殺害未滿12歲以下兒童者，處死刑或無期徒刑，但被民進黨立委反對。立委蔣萬安昨晚在《新聞深喉嚨》說，他首先要給王育敏委員非常高度肯定，因為王育敏首先提出加重虐兒的加重刑罰這樣的修法。蔣萬安說，我們看到現在民進黨或是時代立量委員提出來，都是這一波輿論跟風才出來喊要修法。

蔣萬安表示，因為王育敏委員長期關注兒少議題，他們在衛環委員會共事非常久，王育敏是一個專注兒少議題的專業委員，非常早提出修法。他說「當時我還印象非常深刻，我記得在司法委員會討論的時候，民進黨委員基本上一致反對！」結果看到現在民進黨及時代力量立委，因為輿論還有這些兒少事件頻繁發生以後，就說要朝這方向來修法，這讓人非常匪夷所思！

(中時電子報)