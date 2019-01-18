魚油砷含量超標7倍卻能合法販售 只因製造日期過關

2019年01月18日 18:16 中時 盧金足

台中市府法制局長李善植表示，為落實民眾「知情權」，公布保健品檢驗結果，並促請衛福部調整。（盧金足攝）

台中市府在賣場或網路通路隨機抽檢魚油及藻油膠囊，一家美式大賣場自有品牌「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量被檢出高達0.79ppm，超過2019年1月1日施行《食品中汙染物質及毒素衛生標準》規定0.1ppm標準。市府法制局指出，衛生福利部認定製造日期在今年1月1日以前，即屬得合法販售商品，消保官將促請中央調整判定時間點，確保民眾權益，提醒消費者慎選商品，避免影響自身健康。

法制局長李善植說，魚油富含DHA及EPA，民眾習慣食用魚油膠囊保健身體，孕婦為胎兒腦部發展也會食用魚油補充營養；藻油、魚油多來自海洋植物或深海魚類，由於海洋汙染及食物鏈累積作用可能有重金屬疑慮，消保官隨機抽驗7件市售魚油及5件藻油，檢驗項目包括重金屬、DHA或EPA含量及塑化劑等。

這次抽驗發現業者販售的「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量高達0.79ppm，已超過2019年1月1日正式施行的《食品中汙染物質及毒素衛生標準》。

市府表示，依衛福部認定僅製造日期在2019年1月1日以後的食品才適用該標準，使市面上可能存在製造日期在2019年1月1日以前超標卻合法的食品。雖然這批魚油不是違法商品，但為落實消費者「知情權」，市府公開檢驗結果，提醒消費者應慎選商品。

市府主任消保官康馨壬強調，《食品中汙染物質及毒素衛生標準》2018年5月8日發布，並於2019年1月1日施行，發布距正式施行日，法規緩衝期有半年之久，業者應有時間檢驗自身產品，有無合乎標準並回收商品，該標準2019年1月1日可適用市面流通的產品，應屬合理。

消費者對此法規的期待也會認為在2019年1月1日後，市面上的食品應該要符合此標準，但衛福部是採「製造日期」作為畫分依據，形成「舊產品」雖然超標，但依然可在市面流通卻不違法的情形。由於食物是直接吃進人體，市府呼籲食藥署對於標準的適用畫分再多加評估。

(中時 )