《中時晚間快報》嚴刑難杜絕虐童 林萬億：建構兒少保護體系

2019年01月18日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎嚴刑難杜絕虐童 林萬億：建構兒少保護體系

近年來家暴虐童事件頻傳，即將接任國民黨立法院黨團書記長的立委吳志揚18日表示，因修法迫切，昨日朝野協商時各黨團已有共識，將開議日提前到25日，而國民黨團也會將相關草案列為下會期優先法案，要求儘速三讀，遏止虐童、殺童事件再次發生。

◎盧討全額補助山手線 林佳龍：重新提案恐生變

交通部長林佳龍和台中市長盧秀燕再交鋒！盧秀燕17日在行政院會上提出，山手線需要中央「全額」支持，林佳龍今強調，國家建設都有該走的程序，若要變更計畫為全額補助，就必須重新提案送審，且要把握時間，由於前瞻計畫的預算是競爭型，也是滾動式的，一旦拖到時間，台中市府又沒有再提案，「那就走不下去」。

◎科爾尼年度趨勢預測 陸美貿易戰2019恐加劇

科爾尼諮詢公司(AT Kearney)旗下的全球商務決策委員會(Global Business Policy Council)發布的2019年度展望報告中預測，2019年美陸貿易戰將會加劇。該組織的報告認為， 美陸貿易爭端將使東南亞國家從中獲益，因為跨國企業將會把在大陸部署的供應鏈轉移到越南、菲律賓和柬埔寨等國家。

◎放棄百萬年薪從政 盧秀燕被虧頭殼壞了

中視《改變的起點》日前到台中花博專訪台中市長盧秀燕，曾是金鐘獎知名女主播，當年跨界政壇親朋好友都極力反對，回憶當時在電視台擔任地方的採訪主任，「主管7縣市的新聞，還得過電視金鐘獎，結果我竟然放棄這個百萬年薪，投入一個不知的未來，決定要參選，大家都覺得我『頭殼壞了』！」

(中時電子報)