學生手作菜頭粿 彰化香田國小飄年味

2019年01月18日 18:13 中時 鐘武達

二林香田國小的小朋友煎菜頭粿的功夫了得。（鐘武達攝）

香田的孩子在生態田拔蘿蔔。（鐘武達攝）

彰化縣二林鎮香田國小推廣食農教育有成，就在寒假即將開始、農曆新年前，學校18日舉辦1場充滿年味的活動，師生到生態田採摘自己栽種的蘿蔔，接著升柴火蒸煮熱呼呼的「菜頭粿」分享，小朋友說，下課回家，書包都還有著濃濃的菜頭粿味道。

校長鄭培華說，這次製作菜頭粿活動，香田的孩子個個學以致用，他們大早就到生態農場「拔蘿蔔」，從清洗、削皮、刨絲、炒料到磨米，都是自己做。

進到廚房，小朋友為了做出古早的菜頭粿味道，還特別利用學校的大灶，利用校園裡撿拾來的枯樹枝升火，用蒸籠慢慢把菜頭粿蒸熟，起鍋時，熱騰騰的蒸氣又香又濃，大家都覺得相當有成就。

接著孩子們動手將蒸熟的菜頭粿放進鍋子裡煎炒，同學們終於可以大快朵？享用。六年級的林佑瑞，從一開始拔菜頭，然後削皮，到最後升火炊菜頭粿，過程很累，汗也流很多，但最後看到香噴噴的菜頭粿出爐，覺得好有成就感；黃庭瑀則說，原來用木柴升火是這麼不簡單，「阿嬤的年代真是辛苦了」。

鄭培華表示，利用寒假前規畫「手作菜頭粿」、「圍爐吃火鍋」、「春聯賀新春」等課程，除了提早感受年節的氣氛，也希望在每個孩子的書包知識裡有更豐富的生活體驗。

(中時 )