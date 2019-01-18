終於有超商！峨眉鄉全家台三線店開幕

2019年01月18日 18:20 中時 莊旻靜

全家便利商店台三線店18日開幕，吸引不少民眾前往消費。（莊旻靜攝）

全家便利商店台三線店18日開幕，為峨眉鄉首家超商。（莊旻靜攝）

全家便利商店台三線店外牆白日彩繪在地風情，夜間則為透明玻璃。（莊旻靜攝）

新竹縣峨眉鄉長期沒有超商進駐，現在終於有了！全家便利商店台三線店18日在峨眉鄉石井村開幕，不少在地人士、鄉民及遊客前往參與，造成轟動，出身峨眉的新竹縣前縣長邱鏡淳等也到場參與，峨眉鄉長王增忠說，「居民已經期待超過30年了！」期望能為鄉親帶來便利生活。

全家便利商店中區營業本部長蔡瑞鈐表示，台三線店為中區營業部第859家店，全家在台已有超過3300家門市，未來將服務台三線沿線及峨眉鄉親，透過超商多元服務，為民眾帶來便利。

台三線店18日開幕，邱鏡淳、王增忠及在地人士都出席剪綵儀式，見證超商從無到有的歷程。王增忠說，台三線從竹東鎮到苗栗縣三灣沿線均無超商，而台三線店前有空地，可以提供停車，讓往來遊客、居民及重機騎士、單車騎士可方便停車，作為休息站。

台三線店外型及裝潢都迎合在地客家風情，有柑橘、竹篩、三合院、紅磚、木門等裝飾，外牆白天有遮陽效果，凸顯符合在地風情的彩繪，夜間則因店內照明亮度高，使民眾自外就能一覽無遺。

王增忠說，峨眉鄉在地鄉親期待超商已經超過30年，未來也期望超商能帶給鄉民便利生活，也服務假日日益增加的遊客，讓峨眉鄉愈來愈方便。

(中時 )