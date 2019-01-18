春節連假工作加班費應這麼算

2019年01月18日 18:18 中時 王思慧

今年春節有9天連假，加班費要怎麼算？勞動部表示，今年農曆春節國定假日為2月5日（除夕）到7日（大年初三），共計4天，若在這段國定假日期間出勤工作，老闆需依法加倍給工資；這4天中若遇上勞工本來排定的休息日，老闆需在其他工作日給予補休1日，補回勞工應放假的國定假日。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，如果企業比照政府機關辦公日曆，形成9天的連假，如果雇主要求勞工上班，都需按照當天的性質給予加班費。

王金蓉指出，若是按照政府機關公布行事曆的公司，在9天連假期間，2月4日（除夕）、2月5日（初一）、2月6日（初二）及2月7日（初三）都為國定假日。2月2日、2月8日（初四）及2月9日（初五）是休息日。

若雇主要求勞工這3天出勤，都必須依照休息日的加班費計算方式，前2小時是1又1／3，3至8小時為1又2／3的方式給薪。以月薪新台幣3萬6000元的勞工為例，前2小時的薪資為200元，3至8小時的薪資為250元。

王金蓉表示，如果雇主要求勞工在這4天出勤，不論出勤幾小時，都需給加倍工資，以月薪3萬6000元的勞工來說，國定假日出勤的薪資為2400元。

王金蓉說明，春節國定假日期間若是恰好遇上勞工的休息日，其出勤當天就該以休息日給付加班費，老闆還需另給予補休假，這天補假是補該名勞工的國定假日。

2月3日及2月10日為例假，王金蓉指出，除了天災事變或突發事件外，勞工不得出勤。至於並未跟著政府機關行事曆的勞工，王金蓉說，若出勤則需視出勤當天的性質，決定是否要給勞工加班費。

(中時 )