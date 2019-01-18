春節連假工作加班費應這麼算

勞動部製圖說明過年的調整例假。（勞動部提供）

友善列印
中時

今年春節有9天連假，加班費要怎麼算？勞動部表示，今年農曆春節國定假日為2月5日（除夕）到7日（大年初三），共計4天，若在這段國定假日期間出勤工作，老闆需依法加倍給工資；這4天中若遇上勞工本來排定的休息日，老闆需在其他工作日給予補休1日，補回勞工應放假的國定假日。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，如果企業比照政府機關辦公日曆，形成9天的連假，如果雇主要求勞工上班，都需按照當天的性質給予加班費。

王金蓉指出，若是按照政府機關公布行事曆的公司，在9天連假期間，2月4日（除夕）、2月5日（初一）、2月6日（初二）及2月7日（初三）都為國定假日。2月2日、2月8日（初四）及2月9日（初五）是休息日。

若雇主要求勞工這3天出勤，都必須依照休息日的加班費計算方式，前2小時是1又1／3，3至8小時為1又2／3的方式給薪。以月薪新台幣3萬6000元的勞工為例，前2小時的薪資為200元，3至8小時的薪資為250元。

王金蓉表示，如果雇主要求勞工在這4天出勤，不論出勤幾小時，都需給加倍工資，以月薪3萬6000元的勞工來說，國定假日出勤的薪資為2400元。

王金蓉說明，春節國定假日期間若是恰好遇上勞工的休息日，其出勤當天就該以休息日給付加班費，老闆還需另給予補休假，這天補假是補該名勞工的國定假日。

2月3日及2月10日為例假，王金蓉指出，除了天災事變或突發事件外，勞工不得出勤。至於並未跟著政府機關行事曆的勞工，王金蓉說，若出勤則需視出勤當天的性質，決定是否要給勞工加班費。

(中時 )

終於有超商！峨眉鄉全家台三線店… 創世基金會苗栗院照顧弱勢 辦年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。