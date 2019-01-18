創世基金會苗栗院照顧弱勢 辦年終尾牙

創世基金會預計於27日辦理寒士吃飽30尾牙活動，將在苗栗席開50桌，讓弱勢提前感受年節團圓氛圍與社會溫暖。（何冠嫻攝）

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立法委員陳超明、縣議會副議長李文斌18日變身財神，號召大家做公益助弱勢過好年，並剪出新春祝福春聯布置安養院區。（何冠嫻攝）

創世基金會苗栗院創立18年，致力照顧縣內植物人，讓他們能恢復意識與行為外，預計於27日舉辦寒士吃飽30尾牙活動並致贈500元的應急紅包，邀請縣內邊緣戶、單親家庭、低收入戶等，在春節前享用溫暖團圓飯。

創世基金會苗栗院協助弱勢家庭照料家中植物人，床位從創立初始的45床增至87床，照料更多植物人，而他們經院內照護人員細心照料，情況逐漸好轉，讓家人們感動不已。創世基金會苗栗院長陳綠蓉指出，去年6月入住1名因中風而癱瘓的植物人，他在入住時腦中被放置導血管意識不清楚。然，在護理人員無微不至的照顧下，他不但可以拔掉鼻胃管，還能講話並下床吃飯，身體狀況進步神速，讓大家相當驚艷與感動。

此外，年節將近，創世基金會預計於27日中午舉辦「第29屆寒士吃飽30尾牙」活動，將在苗栗開設50桌，讓500位弱勢民眾感受圍爐氣氛，並發放每位500元的應急紅包，助弱勢吃飽溫暖過好年，陳綠蓉盼各界發揮愛心認助500元紅包或1桌5000元團圓菜，讓他們感受社會溫暖。

立法委員陳超明、縣議會副議長李文斌18日變身財神，剪出新春祝福春聯布置安養院區，並號召民眾認桌做公益。陳超明與李文斌皆表示，創世基金會對植物人的照護減輕許多家庭的負擔，還讓植物人情況逐漸好轉，呼籲善心人士與團體，多支持創世基金會幫助更多家庭。

(中時 )

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