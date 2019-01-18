華山千歲揮毫迎新年　傳統童玩溫舊夢

2019年01月18日 18:38 中時 黃國峰

華山基金會18日邀請服務的長輩們，齊聚南屯犁頭店過早年，榮美畫會五大名師現場揮毫贈春聯。（黃國峰攝）

華山基金會18日邀請服務的長輩們，齊聚南屯犁頭店過早年，一位長輩耍起布袋戲，讓南屯國小附幼的小朋友，看得新奇。（黃國峰攝）

華山基金會18日邀請服務的長輩們，齊聚南屯犁頭店過早年，現場準備日月球（劍玉）、陀螺、滾鐵圈、叮噹車等傳統童玩，老小同樂好不熱鬧！（黃國峰攝）

華山基金會18日邀請服務的長輩們，齊聚南屯犁頭店過早年，現場準備傳統陀螺，長輩忍不住大顯身手，現場教學起來。（黃國峰攝）

華山基金會18日邀請服務的長輩們，齊聚南屯犁頭店過早年，與南屯國小附幼的小朋友，一起寫春聯，大家展現自己的作品自信滿滿。（黃國峰攝）

過年家家戶戶闔家團圓，但許多獨居長輩卻沒這個機會，華山基金會為讓長輩有個美好的過年回憶，18日邀請華山基金會所服務超過50位、年紀總數超過4千多歲的長輩們，齊聚犁頭店，與南屯附幼的小朋友們一起寫春聯、玩童玩，度過了快樂的早年。

18日華山邀請榮美畫會五大名師現場揮毫，也替長輩們準備了紙筆，讓長輩們自己動手寫春聯，舞文弄墨一番，現場也準備了童年舊玩，讓長輩們動一動，回味一下，特別的是南屯國小附幼班的小朋友也到場同樂，現場熱鬧滾滾，讓長輩們感覺活力滿滿。

長輩們用毛筆、小朋友用臘筆一起寫春聯，看著雙方的作品，越看越滿意，成就感十足。現場還有來自日本的SUN流通集團董事長近藤繁光帶來日本童玩「劍玉」，讓大小朋友們一起挑戰，也有傳統陀螺，讓長輩忍不住大顯身手，現場教學起來，讓小朋友驚呼連連！還有滾鐵圈、叮噹車，老小同樂好不熱鬧！

華山基金會已募集了23,000份的年菜，讓長輩能有個暖心的團圓飯。南屯區公所、SUN流通集團所屬的良食生活與田園工房、仁愛醫院基金會、僑泰中學等也發起募集送愛到家善款，幫助華山基金會常年服務經費，邀請社會大眾伸出援手，一同幫助獨居長輩溫暖過好年。

(中時 )