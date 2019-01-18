影》虐童案鄉民動輒包圍警局 警嘆：法治觀念薄弱非正義

2019年01月18日 18:26 中時 林郁平

台南虐嬰人神共憤！ 逾200人包圍南檢

近期虐童案頻傳，在一些臉書粉絲團推波助瀾下，發生群情激憤的鄉民包圍警局，欲對嫌疑人對用私刑的亂象，警方除呼籲民眾要冷靜，切勿觸法外，也不禁感嘆國內法治觀念不足，民眾對司法失去信心，才會出現這種脫序現象，值得政府深思。

官警指出，最近新北、台南2起虐童案，警方都迅速將嫌疑人移送法辦，本應是靜待日後司法判決制裁，但鄉民看到網路推播後，竟企圖動用私刑教訓嫌犯，直言這種現象只會出現在落後國家，在號稱已開發國家的台灣發生，簡直不可思議。且就算美國也會有民眾包圍警局，也都是因為抗議警方執法過當等原因，而非自認為正義執行者，顯見國內法治觀念仍相當薄弱。

對於一些臉書粉絲團會PO出相關訊息，或暗示鄉民一起前往警局「關切」，刑事局反黑科表示，警方去年就已經主動調查，發現社團是合法申請成立，成員並無黑道背景，甚至還會諮詢律師，避免觸犯煽動他人犯罪等刑責。警方坦言，在群眾心理下，的確吸引了許多民眾看熱鬧，或小屁孩前往聚集叫囂，但目前已排除黑道藉機滋事的情事。

2年多前發生小燈泡事件，蔡英文就職總統時宣示要建立社會安全防護網，並致力推動司法改革，但時至今日，破洞仍在，民眾仍對司法沒信心。鄉民一包圍警局，政府立即又搬出要盡速修法加重刑責、修補安全防護網缺漏的說詞，以為用「人神共憤、天地不容」譴責虐童者就能接地氣，不禁讓人質疑難道是鄉民治國？

(中時 )