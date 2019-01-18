協和燃油改燃氣　基隆鳥會怒：影響遊隼應廢止計畫

2019年01月18日 18:39 中時 張穎齊

台電今（18）日在協和電廠舉行「燃油」改「燃氣」說明會，基隆鳥會痛批，非常生氣有很多里長及民代都在護航，鳥會也實際觀察，確定有遊隼穩定在電廠活動，且很可能會在接下來這幾年繁殖，所以反對並要求廢止協和電廠更新改建計畫，2024年必須準時除役。

基隆鳥會表示，針對台電公18日舉行的「協和發電廠更新改建計畫」說明，明確表達反對的立場，主張台電公司應該在2024年讓協和發電廠準時除役，並廢止「協和發電廠更新改建計畫」。

基隆鳥會強調，雖然很感謝台電在本會進行遊隼繁殖調查時，協助我們進入協和電廠觀察遊隼的活動情形，因為本會透過遠距離觀察，懷疑遊隼在協和電廠的煙囪上繁殖，雖然進一步調查後沒有發現繁殖的情形，但也確定一對遊隼穩定在電廠活動迄今，且很可能會在接下來這幾年繁殖。

基隆鳥會指出，台電在台灣經濟發展的過程中，確實扮演重要的角色。但不可諱言的，基隆的民眾及環境也為了台灣的經濟發展犧牲非常多，包括曾經的北火電廠、深澳電廠，及現在的協和電廠。

基隆鳥會認為，協和發電廠既然已經到了除役的年限，那就不應該失信於民，2024年四個機組要準時除役，「協和發電廠更新改建計畫」應該要廢止。主要理由包括如下：

一、 當初市長及立委都是促成觀光局北觀處接管和平島及外木山情人湖的推手之一，主要目的就是要推動基隆的觀光旅遊。而現在卻在和平島和外木山情人湖之間填海造陸建造一個和美麗景觀相違背，且無法預知後果的儲氣槽龐然大物，不但失信於北觀處及基隆市民，也可能成為附近居民揮之不去的夢魘。

二、 在2018年11月24日選舉之前，行政院長已經宣布，由於觀塘中油第三接受站通過環評，北部的供電足夠，因此停建120萬千瓦的深澳電廠，並廢止深澳電廠的環評結果。

三、 2018年的公投結果已經將2025年的非核家園限制取消，單單核二廠延役就可以提供將近200萬千瓦的電力，如果加上核四廠一,二號機重啟更可以增加至少270萬千瓦的電力(核四廠可以運轉六個機組共810萬千瓦)。

四、1867年基隆大地震引起超過7米的海嘯，造成基隆北海岸居民的巨大生命財產損失，未來預備填海造陸設置的儲氣槽，很可能因為海嘯的因素造成被壓縮的液化天然氣，在無法保持超低溫的情形下，釀成無法收拾的生命財產巨大災變。

基隆鳥會主張，協和發電厰2024年除役後，政府應該要結合白米甕砲台、外木山漁港、外木山湖海大道、情人湖及大武崙砲台，大力發展兼顧觀光漁業、文化保存、生態永續的觀光旅遊，還給西岸居民一個乾淨的天空及安居樂業的生活，並和東岸的海洋科技博物館等觀光廊帶相互輝映。

(中時 )