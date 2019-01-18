溫馨過好年！中和區公所發放白米照顧弱勢

2019年01月18日 18:39 中時 葉書宏

新北市中和區公所向行政院農委會農糧署申請6萬5000公斤白米照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所向行政院農委會農糧署申請6萬5000公斤白米照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市中和區公所為照顧區內近9000戶低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，向行政院農委會農糧署申請6萬5000公斤白米，讓區內弱勢感受社會的溫暖過一個好年。

發放對象為設籍中和區，並於2018年10月31日前核定之低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶。

發放日期自2019年1月18日起至2019年1月19日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，每戶發放白米10公斤。符合發放對象者，需攜帶通知單、身分證於發放時間至指定地點領取。

中和區公所表示，白米發放至今已有13年的歷史，為體恤弱勢族群、身心障礙者及年長者，持續3地點發放，以利民眾就近領取，並且結合莒西社區、尖山腳社區、碧湖社區、志願服務隊、後備軍人協會及公所人員約200人次協助弱勢家庭領取。

※中和區愛心米發放地點：

1.國館中正堂（中和區民安街172號）

2.中和區公所1樓中庭（中和區景平路634-2號）

3.秀峰市民活動中心（中和區景德街25號）

(中時 )