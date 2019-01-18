經濟接地氣！盧秀燕開拓前店行銷通路

2019年01月18日 18:56 中時 盧金足

中華民國工商建設研究會18日拜會台中市長盧秀燕，交流產業界最新動態及未來展望。（盧金足攝）

中華民國工商建設研究會18日拜會市長盧秀燕，交流產業界最新動態及未來展望，讓台中經濟發展方向更「接地氣」。盧秀燕表示，台中擁有完善的產業基礎，後廠發展完備，但須搭配良好的行銷與通路政策，吸引企業找地、創造就業機會，打造台中富強城市。

中華民國工商建設研究會理事長郭國聖率領近百名工商界拜會市府，盧秀燕表示，台中未來要落實2大政策，促進台中好山、好水、好空氣，接著是拚經濟、拚經濟、再拚經濟。

「以人民的視角看問題！」盧秀燕強調，台中擁有良好的產業基礎，搭配良好的行銷與通路政策，因此她要運用「台中富市3」的前店、後廠、自由港經濟發展策略，解決經濟問題，創造台中富強城市。

她看好台中的後廠生產面發展，但前店政策需要打開，以花博為例，展覽為期半年，是「限量精品」，市府透過開放全球12歲以下兒童免費入園參觀政策，擴大行銷，吸引更多人看花博，促進住宿、交通、紀念品、伴手禮等周邊經濟，創造前店行銷經濟。

與會的工商界關切捷運交通政策，盧秀燕說，交通盼能面面做到，但市府預算有限，優先針對市民最需要的建設，便是發展捷運，首先完工營運台中第一條捷運綠線，接著發展捷運藍線、橘線，再者是建設快速道路，便利台中29區，縮短城鄉差距。

工商建研會前理事長馬愛珍表示，為讓貨出去、人進來，所以她願意當台中外銷紅娘，持續努力為台中向外牽線，促進台中經濟再發展。

中華民國工商建設研究會自1987年成立，目前會員約2600餘名，從事產業類型多元，涵蓋上市、上櫃公司等數百家之多；國內民生產業、製造業、建築業與電子高新科技業等名列前十大的業者中，總產值幾近台灣GDP五成，盼望結合會員的資源，與市府共同努力，創造在地經濟。

(中時 )