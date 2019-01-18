袁詠儀看不過就找乾媽 麥兆輝片場遭嗆

2019年01月18日 18:48 中時 李承陽

麥兆輝持狼牙棒，象徵「大年初一，打大老虎」。(華映提供)

香港警匪片知名導演麥兆輝（18日）來台宣傳電影《廉政風雲煙幕》，分享真實被香港廉政公署請去喝咖啡的經驗，「兩年前他們找我，被約去看一些影視作品，官方拿一些破案的案例請我拍，不過公署的咖啡真的不好喝。」

麥兆輝對進到公署的經歷印象深刻，「進去的時候很好玩，要登記車牌，進去後車子前後有安管擋著，只能停規定的停車位，電梯裡沒有樓層按鈕，帶我的人權限只能到15、3、G樓，每個級別能使用的樓從不同。」據他所知，因為公署的同仁太神秘，幾乎沒有朋友，所以內部聯姻接婚比例超高，但也因為雙方都太精明能幹，離婚率更高。

麥兆輝跟同片演員劉青雲、袁詠儀是遠親，3人小時候都住在同一棟大樓，袁7、8歲搬家，18歲再見面時，她已女大十八變，麥媽媽問麥兆輝：「你不記得她是小時候跟你打架的那個人嗎？」他無奈回：「只有她打我。」

因麥兆輝跟袁詠儀是遠親關係，袁喊麥媽媽「乾媽」，兩人在片場工作時，只要麥在拍攝現場抽菸，或者對工作人員飆罵髒話，袁都會直接嗆聲：「我要告訴妳媽媽！」

麥兆輝的親哥原本是會計師，後來去考警察，轉換跑道的原因影響他至深：「他在學會計的時候覺得很有趣，是用數字解決問題，但實際工作的時候，卻是用專長隱藏一些數字。」一席話激發不少拍片的Idea。電影2月5日在台上映。

(中時 )