中國就業形勢報告：2018年景氣程度明顯回落

2019年01月18日 19:09 工商 賴瑩綺

中國就業研究所和智聯招聘近日綜合統計發布「中國就業市場景氣報告」顯示，與2017年相比，2018年就業市場景氣程度明顯回落。雖然第四季就業景氣指數季節性回暖，但一線城市就業競爭仍較激烈，預計2019年第一季就業景氣指數將延續下降態勢。

2018年四季度企業用工需求明顯增加，月比增幅為25.42％，而求職申請人數較上月僅增加3.90％，使第四季CIER指數（中國就業市場景氣）上升至2.38，但仍低於2017年同期水平2.91。

從行業來看，就業景氣極化程度與去年相比有所收斂。第四季教育培訓行業躍升排行榜榜首，而中介服務行業降至第二。

分職業來看，景氣指數較高職業仍為技工／操作工、教育／培訓、銷售業務、社區／居民／家政服務等。較低的仍為高級管理、公關／媒介、項目管理／項目協調和銷售行政／商務等。互聯網、地產就業景氣度有所回升。

從全國區域來看，CIER指數仍呈現東部、中部、西部以及東北地區依次遞減的趨勢。從城市等級來看，仍呈現一線、新一線、二線及三線城市依次遞增的趨勢。

而從企業性質來看，民營和合資的就業形勢相對較好，股份制、國企、上市公司和外商獨資企業的就業形勢相對較差。

基於計量模型的預測顯示，2019年一季度CIER指數（週期成分）將延續2017年第四季以來的下降態勢。疊加季節因素的影響，由於第一季季節因子是全年最低值，而第四季是最高值，因此，2019年第一季CIER指數將無懸念地低於2018年第四季。

(工商 )