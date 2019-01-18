丁守中驗票花費625.7萬選舉無效訴訟 將傳5證人

2019年01月18日 19:09 中時 王己由

台北市長落選人丁守中提出的選舉無效訴訟，台北地方法院今(18)日下午再次開庭，丁的律師團對中選會去年11月24日發布新聞稿，指下午4時前已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票，認為正是新聞稿的發布，才造成「邊開票，邊投票」亂象，要求合議庭調查中選會新聞稿是誰決定發出，另合議庭裁准聲請，將傳翁姓選務人員等5位證人到庭，調查去年「九合一選舉」綁公投選舉亂象，有無影響選舉結果。

去年選戰丁守中以3254票敗給柯文哲，經聲請重新計票，並繳納428萬2929元保證金後，北院去年12月3日起開始驗票，經過7個工作天，完成全北市1563個投開票所選票程序，丁的票數差距擴大至3567票，相關驗票用今(18)日統計出爐，共花費625萬7126元，平均驗票一天花89萬3000多元，這筆費用台北市政府已核定全數負擔，扣除丁繳交的保證金，政府還要支出197萬4197元，等同全民買單。

北院今(18)日下午2點30分再度開庭審理選舉無效案，丁守中律師團強調去年的市長選舉作業有諸多缺失違法，且部分投開票所領票數與選舉人名冊印章領票數重計有不一致情形。中選會的律師則說，原告丁守中方面，應該具體指明選舉作業缺失和違法的依據，以及對選舉結果的影響。

至於領票數與選舉人名冊印章領票數重計有不一致，固然投開票所報告表記載有誤，但最後的票數正確的，沒有影響選舉結果。

(中時 )