丁守中驗票花費625.7萬選舉無效訴訟 將傳5證人

友善列印
中時

台北市長落選人丁守中提出的選舉無效訴訟，台北地方法院今(18)日下午再次開庭，丁的律師團對中選會去年11月24日發布新聞稿，指下午4時前已到達投票所尚未投票的選舉人及投票權人仍可投票，認為正是新聞稿的發布，才造成「邊開票，邊投票」亂象，要求合議庭調查中選會新聞稿是誰決定發出，另合議庭裁准聲請，將傳翁姓選務人員等5位證人到庭，調查去年「九合一選舉」綁公投選舉亂象，有無影響選舉結果。

去年選戰丁守中以3254票敗給柯文哲，經聲請重新計票，並繳納428萬2929元保證金後，北院去年12月3日起開始驗票，經過7個工作天，完成全北市1563個投開票所選票程序，丁的票數差距擴大至3567票，相關驗票用今(18)日統計出爐，共花費625萬7126元，平均驗票一天花89萬3000多元，這筆費用台北市政府已核定全數負擔，扣除丁繳交的保證金，政府還要支出197萬4197元，等同全民買單。

北院今(18)日下午2點30分再度開庭審理選舉無效案，丁守中律師團強調去年的市長選舉作業有諸多缺失違法，且部分投開票所領票數與選舉人名冊印章領票數重計有不一致情形。中選會的律師則說，原告丁守中方面，應該具體指明選舉作業缺失和違法的依據，以及對選舉結果的影響。

至於領票數與選舉人名冊印章領票數重計有不一致，固然投開票所報告表記載有誤，但最後的票數正確的，沒有影響選舉結果。

(中時 )

影》虐童案鄉民動輒包圍警局 警… 一根頭髮 差點讓他乳頭被割掉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。