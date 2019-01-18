佛心企業推企業公費生 花農學子高職實習、大學學雜費統統包

2019年01月18日 19:48 中時 張祈

國立花蓮高農今與錦歆實業公司簽訂「產學合作」與「就業導向專班課程」合作契約，並推出「育鷹計畫」每學年提供10名獎助學金，提供學生大學學雜費全額補助。（張祈翻攝）

國立花蓮高農校長梁宇承（左）今與錦歆實業公司總經理江志明（右）簽訂「產學合作」與「就業導向專班課程」合作契約。（張祈翻攝）

國立花蓮高農今與錦歆實業公司簽訂「產學合作」與「就業導向專班課程」合作契約，除了提供高職期間有機農場實習機會，針對想繼續升學的學生，獨家推出「育鷹計畫」每學年提供10名學生助學金，大學學雜費用全額補助，畢業後即加入公司團隊，讓花農子弟就學、工作都有保障。

簽約儀式由錦歆實業公司總經理江志明率領公司團隊出席，包括品技工程師仇志堅、財務主管鄒吉敏、農貸部經理任秀美，與校長梁宇承共同簽署產學合作備忘錄。錦歆實業公司近4年來在花蓮光復太巴塱、壽豐、吉安、富里等地投入無毒有機稻米栽種，選定東部唯一農校合作，網羅在地青農。

花農實習處實習輔導主任林政仁說，107學年度開始，就在企業的協助下成立農業性社團，由企業派員擔任講師，指導18名學生農業栽種實務，包括應用科技研發、作物生產、農田管理等技術上的實作。

除了課程、實習的合作，錦歆實業公司還推出「育鷹計畫」，以建教模式培訓新世代從農人才，總經理江志明說，計劃每學年提供10名助學金名額，針對想繼續升學的優秀學生，提供大學4年學雜費全額補助，畢業後即進入公司團隊，作為日後輔導農友的種子技術師。

校長梁宇承說，透過產學合作，讓學生可以將產業場域當作教室，提前體驗農業前端技術，朝著改良及研發方向前進，讓學生在以農業、休閒產業為主的花蓮更具優勢。

(中時 )