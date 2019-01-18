擴大蜂炮、蘭展商機 議員籲儘速拓寬埤寮平交道

台南市後壁區南74區道鐵路以東段闢建工程已拓寬完成，但埤寮平交道拓寬工程遲遲未施工。（劉秀芬攝）

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台南市議員李宗翰18日早上邀南市府工務局、台鐵嘉義工務段、後壁區里長會勘，促盡速拓寬南74區道鐵路埤寮平交道。（劉秀芬翻攝）

台南市後壁區南74區道鐵路以東段闢建工程已拓寬完成，但埤寮平交道拓寬工程遲遲未施工，為擴大蜂炮、蘭展商機，維護機汽車駕駛用路安全，台南市議員李宗翰18日早上邀市府工務局、台鐵嘉義工務段、後壁區里長會勘，籲拓寬工程儘速完工。

李宗翰指出，後壁區南74區道由於當初埤寮平交道規畫不夠完善，機車騎士必須與汽車共用道路，時常造成交通事故，台南市代理市長李孟諺任內時，已經委託交通部鐵路管理局處理此事，約544萬的經費也已經有著落，希望相關局處能儘速完成拓寬。

李宗翰上午邀台南市府工務局、台鐵嘉義工務段、後壁區頂安里里長林丁和、長安里里長黃秀梅、長短樹里里長廖春旗、竹新里里長莊瑞麟等共同會勘，要求儘速拓寬埤寮平交道鐵路框架及閘門相關建設。

李宗翰強調，南74線拓寬工程並不只關乎地方民眾安全，甚至關係地方觀光發展，鹽水蜂炮與國際蘭展每年吸引數十萬人次湧進，南74線是前往國際蘭展的重要替代道路，也是去鹽水看蜂炮的必經之路，希望拓寬工程能在2月2日燈節前完工，最遲也要在2月4日農曆年前完工。

台鐵嘉義工務段表示，鐵路平交道拓寬工程107年6月19日收到市府工程款，但中間招標經過一次流標，因此工程延宕至107年11月20日開工，預計將於在今年1月25日前完成主要設施工程再來進行道路鋪設。

(中時 )

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