李亞萍怨「只包3600」退澎恰恰紅包 原來藝人都包這個價

澎恰恰、余天交情好。(本報系資料照)

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中時電子報
《麻辣天后傳》婚禮黑特爆料大會！明星的婚禮到底多荒唐！！

余天二女兒余苑綺將在圓山大飯店補請婚宴，李亞萍日前受訪抱怨辦婚禮賠錢，還爆料澎恰恰人無法來，只包3600紅包，所以她就把紅包退了，一席話惹議；網友們在砲轟李亞萍的玩笑一點也不好笑，同時也好奇藝人們到底紅包該包多少才合理？其實早前甄莉曾在中天《麻辣天后傳》透露自己人到包1萬，「通常我們不到是3600起跳，這個才是合理。」

利菁主持中天《麻辣天后傳》過去曾揭密藝人出席婚宴禮金價碼，郭彥均透露自己出席婚禮都包2600元，還是帶一家大小的狀況，當場遭到眾人砲轟，讓郭彥均招架不住，爆料有位知名女主持人來他的婚禮只包800元。

潘若迪則表示，自己參加婚禮都是包6000元起跳，更突然爆料自己出席郭彥均婚禮包8千，但輪到他辦婚禮時郭彥均卻只包3600！而夏宇童一人出席婚禮都是包3600元，知名造型師李明川到或不到一律包6000，命理師詹惟中也是6000元起跳。

李亞萍昨日受訪時自嘲又老又醜，一直很反對余天出來選舉，更爆料余天去登記參選立委，財產申報兩個人存款加起來不到50萬元；對於女兒綺綺將在本月20號補請婚宴，她直言已經做好虧錢的心理準備，抱怨澎恰恰因為工作沒法到，只包3600元紅包，「我就把紅包退回去了。」

(中時電子報)

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