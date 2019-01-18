護國宮路拓成8米 錦鯉花海年前亮相

2019年01月18日 19:35 中時 蔡依珍

嶄新的國際路一段401巷拓寬成8公尺雙向道，入口還有錦鯉造型的花海公園。(蔡依珍攝)

嶄新的國際路一段401巷拓寬成8公尺雙向道，會車更便利安全。(蔡依珍攝)

嶄新的國際路一段401巷拓寬成8公尺雙向道，會車更便利安全。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦為國際路一段401巷通車剪綵。(蔡依珍攝)

北台灣最大哪吒三太子廟桃園護國宮香火鼎盛，但聯外道路都是農路、僅3.5公尺寬，香客進出、會車不易，市府斥資逾4千萬，拓寬成8公尺雙向道，入口也搭配13號公墓遷移進行綠美化，農曆年前將完成錦鯉造型的花海公園，鄉親將有新的休閒區，參香也更便利。

位於護國宮及中路復育公園旁的國際路一段401巷，正好在桃園區與八德區交界，原僅3.5公尺寬，鄉親及信眾出入不易，又因周圍大多為農地，農用機具、大型遊覽車等進出頻繁，農路承載力不足，路面經常龜裂。

市府推動改善工程，將489公尺的道路從3.5公尺拓寬到8公尺寬，一併辦理電纜地下化、改用LED燈具，改善路基、順平中路復育公園邊坡和增加綠意植栽，完善排水系統、提升道路排水能力，更遷移13號公墓進行土地綠美化，讓市民到護國宮參香或到公園運動休閒都更方便，也有效改善區域交通。

鄭文燦提到，13號公墓遷移後的空地，將種植花海及設置大型裝置藝術，因應年節設計成錦鯉造型的花海公園，預計1月底完工，讓大家過年有不一樣的休閒去處。市府也推動「八德區中路縫合-公園品質提升計畫設計暨工程」計畫，規畫以人行步道串聯大湳公園、中路復育公園及位於原北景雲營區的八德國民運動中心，提供居民更多運動休閒空間。

(中時 )