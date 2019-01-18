日襲珍珠港彩色畫面曝光 美軍艦瞬間成火球沉入海

2019年01月18日 19:22 中時 潘鈺楨

1941年12月7日上午，日軍突襲美國位於夏威夷的珍珠港海軍基地，1小時15分內擊沉9艘船、殺害2400多人，不僅成為太平洋戰爭的開端，更深深影響了二次世界大戰的局勢。Discovery頻道全新一季《太平洋戰爭全彩實錄》，別於以往黑白紀錄片，集結世界各地珍貴的全彩影像，包括尚未被日軍進攻轟炸的夏威夷中途島、威克島與關島的畫面錄像，每一集將介紹太平洋戰爭不同階段。

1930年代，歐洲內陸處處皆是戰火，唯獨美國因面臨經濟大蕭條的嚴峻處境，沒有捲入全球戰況的紛爭。此時1937年日軍入侵上海、襲捲南京，屠殺高達30萬居民，展現強大的帝國主義之心；1941年日本趁著美國毫無防備之際一舉進攻夏威夷珍珠港，擊沉19艘船、殺害2400人。

Discovery頻道《太平洋戰爭全彩實錄》節目中收錄了珍珠港事件發生當下唯一被公認的彩色影片，透過海軍士兵克萊夫多特瑞所拍攝畫面中清楚呈現爆炸發生時的混亂，海上船隻燃起濃濃黑霧直升天際，遭受驚嚇的海軍士兵更瘋狂擊發高射砲反擊，卻無能為力，美國海軍軍艦水雷敷設艦奧格拉拉號嚴重傾斜，半載半沉於海；驅逐艦肖號更頓時成了一團火球沉入海中，日軍緊接著炸毀了威克島、關島美軍基地，日本更在短時間內勢如破竹進攻東南亞地區，整個太平洋燃起熊熊戰火，深深影響了二次世界大戰的局勢。Discovery頻道《太平洋戰爭全彩紀錄》即日起每周六晚間7點首播。

(中時 )