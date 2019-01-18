基本工資調薪連鎖餐飲成本衝擊大 學者：政策必然

2019年01月18日 19:30 中時 吳奕萱

1月還沒過完，餐飲產品就不斷「漲」聲響起，尤其連鎖品牌漲價一波接一波，包括鬍鬚張、拿坡里、肯德基、麥當勞、三商巧福與多家手搖杯等紛紛調價，雖然不過是漲個5元、10元，但飲食消費乃是日常生活，在薪資幾乎凍漲、物價又頻頻上漲下，民眾的「被剝奪感」也就更深了。

不少漲價的餐飲品牌指出，成本上漲來自於整體的市場環境，主要在原物料上漲，及元旦起基本工資提高等因素。談到雞肉商品調價，肯德基單點炸雞漲6元、麥當勞單點雞腿則漲3元，但據財團法人中央畜產會觀察，其實雞肉的原物料價格並無提高，反而比去年低；農委會畜牧處家禽生產科也指出，毛雞目前1台斤成本24.5元，比去年30.8元便宜，且毛雞的飼養量還比去年多，肉類成本應無變化，只是連鎖餐飲要考量的因素更廣，非單單只看雞肉成本。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，國際原物料價格確實上漲，包括黃豆、小麥和玉米等，早已醞釀多時；隨著民眾外食比例增高，食材與人力需求擴大，連鎖企業自然較有調漲條件，反而人力少的路邊攤、小品牌比較沒有本錢漲價。

回到基本工資議題，孫明德也表示，元旦起基本時薪調至150元，時薪調得還比月薪多，大量使用工讀生的連鎖餐飲，當然首當其衝；不過，政府主動幫員工加薪是好事，反應的成本上升也是必然，不應該責難，也不該用「轉嫁成本」到消費者這樣的用詞。他拿鬍鬚張舉例，「人家的確食安做得好，企業投資食安的成本也要幾千萬，有好表現就該鼓勵。」孫明德強調，物價議題並不只台灣有感，全世界都一樣，如法國抗議燃油稅上升的黃背心運動就更加激烈。

其實據主計處調查，去年11月平均薪資為41249元，年增2.56％。不過，一般民眾還是較無感，很多人也根本沒調薪，一杯飲料從50元漲到55元，漲幅就超過10％，薪資上漲根本追不上物價上漲的速度。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，此波餐飲商品上漲，是政策制度的必然調整，包括一例一休，和基本工資提高。而對許多中產受薪階級而言，調薪不是用喊的，是產業結構的問題，台灣產業需要提高整體的高附加價值，提升研發競爭能力，在雞生蛋、蛋生雞的情況下，老闆才可以為員工加薪，也才能真正解決長期的台灣薪資問題。

(中時 )