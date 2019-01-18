難忘高雄街頭美食 李聖經大秀中文「便當外送到了」

李聖經4年前曾到高雄拍攝韓劇《女王之花》。周志長攝

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時報周刊
李聖經雖是首次面對台灣媒體，但態度落落大方，親和可愛，周志長攝

韓國演員李聖經明日舉辦面會，今出席記者會與台灣媒體見面，2015年曾來台拍戲的她，嘴甜表示一直想再訪寶島，「台北是第一次來，這裡是美食天堂，天氣也非常好。」

她4年前曾在高雄拍攝韓劇《女王之花》，且為了劇情需要，需在短時間內學會騎機車，「我大概花了一個月的時間練習，其實我連腳踏車都不太會騎，轉彎的時候常常重心不穩。」記憶力超強的她至今仍記得中文台詞，流利說出：「便當外送到了，感謝大家再次使用我們便當外送，請慢慢享用哦。」

除了騎機車，她也難忘台灣美食，對便利商店賣的布丁讚不絕口，直呼想再吃，「還有古早味蛋糕，我是在前往機場的路邊一家麵包店買的，本來只是想充飢，沒想到會這麼好吃。」她遺憾表示，如果抵台第一天就發現這項美食，就可以每天吃了，可惜當天她就要回韓國，不過這次她已準備好，事先留了行李箱一半的位置，準備裝伴手禮。

李聖經星途順遂，拍戲不到3年便於《舉重妖精金福珠》挑大樑，她表示了詮釋舉重選手特意增胖10公斤，可惜沒人看出來，戲拍完後她花了6個月的時間瘦身，「其實拍攝期間我的身體狀況不好，為了健康我持運動、做重訓，也很注意飲食。」李聖經得意表示，她去的健身房也有其他女藝人去，但教練說她鍛鍊的重量最重。

李聖經明天將在三創生活園區舉辦見面會，她透露準備了驚喜給粉絲，請大家多多期待。明年李聖經的新電影《女警察》將會上映，她也希望有更多機會與粉絲見面。

(時報周刊)

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