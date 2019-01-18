「綠能博物館」重啟動 蔡其昌：海線新亮點

2019年01月18日 19:27 中時 陳淑娥

「中部電力博物館」進入整體評估階段，立法院副院長蔡其昌（中）等單位會勘後，更名為「綠能博物館」。（陳淑娥攝）

「中部電力博物館」目前已進入整體評估階段，立法院副院長蔡其昌18日邀相關單位會勘後，更名為「綠能博物館」，台中港內將打造一座符合綠能永續精神的電力博物館，建構海線觀光新廊帶。

「綠能博物館」曾胎死腹中，2017年經蔡其昌向台電積極爭取下，重啟規劃設置綠能博物館，目前已進入整體評估階段，將由台電出資、港務公司出地、台中市府配合周邊景點及交通串連；副院長蔡其昌18日特地邀集台電董事長楊偉甫等相關單位進行會勘。

台電表示，「綠能博物館」將朝綠建築概念設計，包括展館方向及館內各項設施，透過虛擬互動AR／VR模式，展示光電與文明發展歷程，以及大甲溪發電廠等水力、太陽能、風能等再生能源，不僅展示電力設施，更重視寓教於樂功能，讓參觀民眾能了解綠電來源，而未來興建完成後，將採OT招商方式經營。

蔡其昌指出，三井OUTLET已進駐台中港，未來梧棲漁港旁將有海洋生態館及綠能博物館，都是海線觀光廊帶非常重要的一環，民眾來台中港不僅可逛街、看海、吃海產，居住品質及觀光效益也向上提升，這是海線鄉親長久以來的目標。

(中時 )