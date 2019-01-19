高醫推分級醫療 便利病患轉診

2019年01月19日 07:17 旺報 林瑞益

高醫附院響應健保署推動分級醫療，讓「小診所看小病，大醫院看大病」，一名75歲邱姓老奶奶因左下肢傷口癒合不良，每2天就要換藥，高醫附院經過治療評估，讓她病情穩定後轉至住家附近的診所，進行後續追蹤照護，不僅免除植皮的厄運，也省了很多就醫的麻煩。

台灣醫學中心協會與高醫附院18日在高醫舉辦「醫療政策面對面──分級醫療在台灣」論壇，邀請健保署長李伯璋做專題演講，以及高屏地區醫界和病患共同進行交流。邱奶奶到場與病友團體「安心家族（心臟疾病）」、「糖老鴨（糖尿病）」病友分享在大小醫院間的轉診經驗。

邱奶奶說，去年9月左下肢血管發炎，出現2個拳頭大的傷口，反覆就醫都難以癒合，讓她痛到以淚洗臉，後經高醫內外科醫師合作調整用藥，讓傷口不再惡化。但初期傷口每2天就要換藥，每次都坐著輪椅由家屬陪同，過程相當辛苦，整形外科主任李書欣後來評估病情穩定，將她轉至住家附近的朱光興診所，進行後續追蹤照護，現在不但不用植皮，也不再仰賴輪椅。她感謝醫師幫助她重新站起來。

高醫院長侯明鋒表示，早在民國97年高醫即配合健保署政策建置社區醫療群，並於106年9月成立「高醫健康照護醫療聯盟」，讓需初級照護的多重慢性病患，經醫師評估病情穩定後，由高醫電子轉診地圖進行雙向轉診至社區醫院或基層診所，讓醫療群組成之健康照護團隊共同照顧，邱老奶奶是成功的轉診範例之一。

(旺報 )