左營軍港擴建魚跑光！邱志偉籲保障漁民權益

2019年01月19日 07:45 旺報 林瑞益

高雄市彌陀漁港距離左營軍港只有5公里，漁民作業和進出軍港的艦艇活動息息相關。國軍因應新一代軍艦的建造，規畫「左營第2港口擴建工程」，計畫在第2港口外海興建一條1500公尺長離岸堤，此將影響漁民生計，民進黨立委邱志偉日前透過協調會，希望保障漁民權益。

邱志偉日前邀集海軍司令部、農委會漁業署、高雄市海洋局、彌陀區公所、彌陀區漁會及漁民代表，在彌陀區漁會召開「左營二軍港擴建對彌陀區漁業權之影響」協調會。

該堤防規模、港口水深改變了水下的地形、地貌，都會衝擊附近漁民賴以維生的漁場，尤其施工過程中的大型機具和日後進出的大型艦艇活動，漁船勢必要繞道而行，在在影響漁民生計。海軍副參謀長袁治中親率參謀和工程團隊，向漁民說明、溝通，顧問公司說明該擴建案對目前海流、海浪及海砂的自然環境衝擊，皆在可耐受程度。軍方說，目前還在評估油料補貼。

與會的漁民對於國防整備的強化表示支持，但希望軍方能彌補漁民因為該工程之施作所造成的損失。漁民擔心未來因軍港擴大範圍，而漁場縮小、漁區限縮，這直接衝擊到漁獲量，收入減少；海事工程進行過程中之各類施工機具和頻繁進出，與日後大型艦艇的停泊與進出，這直接衝擊到漁船的通行和作業，漁船因繞道而耗時、耗油，作業成本暴增。

邱志偉表示，國防安全和漁民生計同等重要，國防工程需要當地居民支持，故今年度該工程預算被立法院暫時凍結5億元，必須等到海軍和漁民完全溝通妥善之後，才可以動支。

(旺報 )