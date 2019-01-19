發展女力經濟　高市社會局助職婦自立

高雄市社會局運用公益彩券盈餘基金，辦理婦女經濟培力方案。（林瑞益翻攝）

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旺報

高雄市社會局運用高雄市公益彩券盈餘基金，辦理婦女經濟培力方案，為婦女量身打造創業模式，而今年度招生徵選已開跑，邀請有意打拚的婦女，一同展開經濟自主力量，可同時兼顧家庭與工作。

社會局為陪伴因照顧兒童、長輩、身心障礙等家人，而無法全職工作之經濟弱勢、中高齡或二度就業婦女，以及高雄市社會福利團體（非營利組織）發展女力經濟，推出「高雄婦女經濟培力方案」，期待透過方案平台，推動以婦女為主體的女力經濟模式，創造出「高雄女力」品牌，成為可永續發展的經濟循環機制。

社會局表示，今年度招生徵選方式自即日起至1月31日止收件招生後，將進行2階段審查，第1階段為｢書審｣，並於2月13日公布入選名單。第二階段於2月19日進行｢面審｣徵選會，找出有衝勁、有能量的姊妹接受方案的輔導陪伴。除了提供創業面、職能面、銷售面、團體經濟發展面等4大主題面向培力課程，也將安排產業界專家顧問診斷輔導創業、提供實體展售的學習場域。

社會局說，該方案除了創業培力外，也提供前後期學員們相互支持交流，也有許多參加女力市集的學員，帶著孩子在市集一起擺攤販售，學員們就像鄰居一樣一起協助照顧孩子，分享彼此家庭照顧經驗、產品技術包裝、食安資訊等，讓學習創業變得更溫馨更有力量。

(旺報 )

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